https://ria.ru/20250124/kareliya-1995291310.html
Карельский город Питкяранта остался без воды
Карельский город Питкяранта остался без воды - РИА Новости, 24.01.2025
Карельский город Питкяранта остался без воды
Город Питкяранта в Карелии остался без воды из-за аварии на сетях водоснабжения, ведутся восстановительные работы, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:20:00+03:00
2025-01-24T12:20:00+03:00
2025-01-24T12:24:00+03:00
артур парфенчиков
происшествия
жкх
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Город Питкяранта в Карелии остался без воды из-за аварии на сетях водоснабжения, ведутся восстановительные работы, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. "Устраняем в Питкяранте аварию на сетях водоснабжения. Прорыв, из-за которого горожане остались без воды, произошел на улице Победы. По моему поручению в Питкяранту отправился министр строительства ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Глава Карелии сообщил, что на время восстановительных работ в городе организован подвоз воды. Питкяранта — город в Республике Карелия, расположенный в Северном Приладожье, с населением более 8 тысяч человек.
https://ria.ru/20250119/dtp-1994518623.html
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артур парфенчиков, происшествия, жкх, республика карелия
Артур Парфенчиков, Происшествия, ЖКХ, Республика Карелия
Карельский город Питкяранта остался без воды
Город Питкяранта в Карелии остался без воды из-за аварии на сетях водоснабжения