https://ria.ru/20250124/kareliya-1995291310.html

Карельский город Питкяранта остался без воды

Карельский город Питкяранта остался без воды - РИА Новости, 24.01.2025

Карельский город Питкяранта остался без воды

Город Питкяранта в Карелии остался без воды из-за аварии на сетях водоснабжения, ведутся восстановительные работы, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 24.01.2025

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артур парфенчиков

происшествия

жкх

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Город Питкяранта в Карелии остался без воды из-за аварии на сетях водоснабжения, ведутся восстановительные работы, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. "Устраняем в Питкяранте аварию на сетях водоснабжения. Прорыв, из-за которого горожане остались без воды, произошел на улице Победы. По моему поручению в Питкяранту отправился министр строительства ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Глава Карелии сообщил, что на время восстановительных работ в городе организован подвоз воды. Питкяранта — город в Республике Карелия, расположенный в Северном Приладожье, с населением более 8 тысяч человек.

https://ria.ru/20250119/dtp-1994518623.html

республика карелия

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артур парфенчиков, происшествия, жкх, республика карелия