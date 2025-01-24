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"Калашников" представит новый пулемет на выставке в ОАЭ - РИА Новости, 24.01.2025
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13:15 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/kalashnikov-1995310536.html
"Калашников" представит новый пулемет на выставке в ОАЭ
"Калашников" представит новый пулемет на выставке в ОАЭ - РИА Новости, 24.01.2025
"Калашников" представит новый пулемет на выставке в ОАЭ
"Калашников" (входит в "Ростех") впервые представит новейший 7,62-мм ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7 на международной выставке вооружения и оборонных... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:15:00+03:00
2025-01-24T13:15:00+03:00
безопасность
технологии
абу-даби
ростех
калашников (концерн)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Калашников" (входит в "Ростех") впервые представит новейший 7,62-мм ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7 на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, сообщил концерн в своем Telegram-канале. "Концерн "Калашников" впервые экспонирует новейший 7,62-мм ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7 на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты)", - говорится в сообщении. РПЛ-7 предназначен для поражения 7,62-мм патронами образца 1943 года с обыкновенной пулей (со стальным сердечником) 57-Н-231 и патронами с трассирующей пулей Т-45 или Т-45М живой силы, огневых и небронированных транспортных средств противника. Конструкция пулемета позволяет устанавливать оптические и ночные прицелы, целеуказатель, фонарь и другие приспособления. Из РПЛ-7 возможно вести огонь как левой, так и правой рукой.
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безопасность, технологии, абу-даби, ростех, калашников (концерн)
Безопасность, Технологии, Абу-Даби, Ростех, Калашников (концерн)
"Калашников" представит новый пулемет на выставке в ОАЭ

"Калашников" впервые представит ручной пулемет РПЛ-7 на выставке DEX 2025

© Концерн "Калашников"/Telegram7,62-мм ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7
7,62-мм ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Концерн "Калашников"/Telegram
7,62-мм ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Калашников" (входит в "Ростех") впервые представит новейший 7,62-мм ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7 на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, сообщил концерн в своем Telegram-канале.
"Концерн "Калашников" впервые экспонирует новейший 7,62-мм ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7 на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты)", - говорится в сообщении.
РПЛ-7 предназначен для поражения 7,62-мм патронами образца 1943 года с обыкновенной пулей (со стальным сердечником) 57-Н-231 и патронами с трассирующей пулей Т-45 или Т-45М живой силы, огневых и небронированных транспортных средств противника. Конструкция пулемета позволяет устанавливать оптические и ночные прицелы, целеуказатель, фонарь и другие приспособления. Из РПЛ-7 возможно вести огонь как левой, так и правой рукой.
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БезопасностьТехнологииАбу-ДабиРостехКалашников (концерн)
 
 
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