https://ria.ru/20250124/jamal-1995357734.html

На Ямале потушили пожар на складе "Почты России"

На Ямале потушили пожар на складе "Почты России" - РИА Новости, 24.01.2025

На Ямале потушили пожар на складе "Почты России"

Пожар на складе "Почты России" в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе ликвидирован, сообщил окружной главк МЧС. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:33:00+03:00

2025-01-24T16:33:00+03:00

2025-01-24T16:33:00+03:00

салехард

почта россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995331726_15:0:813:449_1920x0_80_0_0_26c1cccf9405876eae897eaf72801c8d.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Пожар на складе "Почты России" в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе ликвидирован, сообщил окружной главк МЧС. Ранее в ведомстве заявляли, что в пятницу загорелись складские помещения "Почты России" в Салехарде на площади в 160 квадратных метров, угрозы распространения огня на рядом стоящие здания не было. По факту пожара региональная прокуратура начала проверку. Позже пресс-служба ГУМЧС информировала о локализации возгорания на площади в 250 квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241224/ufa-1990935864.html

салехард

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

салехард, почта россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия