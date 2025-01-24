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На Ямале потушили пожар на складе "Почты России"
На Ямале потушили пожар на складе "Почты России" - РИА Новости, 24.01.2025
На Ямале потушили пожар на складе "Почты России"
Пожар на складе "Почты России" в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе ликвидирован, сообщил окружной главк МЧС. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:33:00+03:00
2025-01-24T16:33:00+03:00
2025-01-24T16:33:00+03:00
салехард
почта россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Пожар на складе "Почты России" в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе ликвидирован, сообщил окружной главк МЧС. Ранее в ведомстве заявляли, что в пятницу загорелись складские помещения "Почты России" в Салехарде на площади в 160 квадратных метров, угрозы распространения огня на рядом стоящие здания не было. По факту пожара региональная прокуратура начала проверку. Позже пресс-служба ГУМЧС информировала о локализации возгорания на площади в 250 квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241224/ufa-1990935864.html
салехард
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
салехард, почта россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Салехард, Почта России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Ямале потушили пожар на складе "Почты России"
В Салехарде потушили пожар на складе "Почты России"