https://ria.ru/20250124/izrail-1995377725.html

Израиль отложит вывод войск из Ливана

Израиль отложит вывод войск из Ливана - РИА Новости, 24.01.2025

Израиль отложит вывод войск из Ливана

Израиль в полной координации с США продолжит постепенный вывод армии из южного Ливана по истечении 60-дневного срока, предусмотренного соглашением о прекращении РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T18:03:00+03:00

2025-01-24T18:03:00+03:00

2025-01-24T18:05:00+03:00

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биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 янв - РИА Новости. Израиль в полной координации с США продолжит постепенный вывод армии из южного Ливана по истечении 60-дневного срока, предусмотренного соглашением о прекращении огня, так как его условия еще не полностью выполнены государством Ливан, сообщила в пятницу канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. "В соглашении о прекращении огня в Ливане было определено, что планомерный вывод израильской армии должен завершиться в течение 60 дней. Данный пункт был сформулирован, исходя из понимания, что процесс вывода может продлиться и по истечении 60 дней", - говорится в сообщении. В канцелярии подчеркнули, что процесс вывода израильских сил обусловлен тем, что ливанская армия будет развернута на юге Ливана и будет полностью и эффективно обеспечивать соблюдение соглашения, одновременно отодвигая силы и инфраструктуру движения "Хезболлах" к северу от реки Литани. "Поскольку соглашение о прекращении огня еще не полностью выполнено государством Ливан, процесс поэтапного вывода будет продолжаться в полной координации с Соединенными Штатами", - уточнили в офисе премьер-министра. Подчеркивается, что Государство Израиль не будет подвергать риску населенные пункты и граждан на севере страны и "будет настаивать на полном выполнении цели боевых действий на севере — возвращении жителей в их дома в безопасности". В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время, то есть к ближайшему воскресенью, должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.

https://ria.ru/20250111/khezbolla-1993282822.html

https://ria.ru/20250113/izrail-1993399255.html

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в мире, ливан, израиль, сша, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху