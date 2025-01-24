Израиль отложит вывод войск из Ливана
Израиль продолжит вывод войск из Ливана после 60-дневного срока соглашения
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМирные жители массово возвращаются после объявления о прекращения огня с Израилем
Мирные жители массово возвращаются после объявления о прекращения огня с Израилем. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 янв - РИА Новости. Израиль в полной координации с США продолжит постепенный вывод армии из южного Ливана по истечении 60-дневного срока, предусмотренного соглашением о прекращении огня, так как его условия еще не полностью выполнены государством Ливан, сообщила в пятницу канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"В соглашении о прекращении огня в Ливане было определено, что планомерный вывод израильской армии должен завершиться в течение 60 дней. Данный пункт был сформулирован, исходя из понимания, что процесс вывода может продлиться и по истечении 60 дней", - говорится в сообщении.
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В канцелярии подчеркнули, что процесс вывода израильских сил обусловлен тем, что ливанская армия будет развернута на юге Ливана и будет полностью и эффективно обеспечивать соблюдение соглашения, одновременно отодвигая силы и инфраструктуру движения "Хезболлах" к северу от реки Литани.
"Поскольку соглашение о прекращении огня еще не полностью выполнено государством Ливан, процесс поэтапного вывода будет продолжаться в полной координации с Соединенными Штатами", - уточнили в офисе премьер-министра.
Подчеркивается, что Государство Израиль не будет подвергать риску населенные пункты и граждан на севере страны и "будет настаивать на полном выполнении цели боевых действий на севере — возвращении жителей в их дома в безопасности".
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время, то есть к ближайшему воскресенью, должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
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