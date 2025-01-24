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Израиль отложит вывод войск из Ливана - РИА Новости, 24.01.2025
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18:03 24.01.2025 (обновлено: 18:05 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/izrail-1995377725.html
Израиль отложит вывод войск из Ливана
Израиль отложит вывод войск из Ливана - РИА Новости, 24.01.2025
Израиль отложит вывод войск из Ливана
Израиль в полной координации с США продолжит постепенный вывод армии из южного Ливана по истечении 60-дневного срока, предусмотренного соглашением о прекращении РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T18:03:00+03:00
2025-01-24T18:05:00+03:00
в мире
ливан
израиль
сша
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 янв - РИА Новости. Израиль в полной координации с США продолжит постепенный вывод армии из южного Ливана по истечении 60-дневного срока, предусмотренного соглашением о прекращении огня, так как его условия еще не полностью выполнены государством Ливан, сообщила в пятницу канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. "В соглашении о прекращении огня в Ливане было определено, что планомерный вывод израильской армии должен завершиться в течение 60 дней. Данный пункт был сформулирован, исходя из понимания, что процесс вывода может продлиться и по истечении 60 дней", - говорится в сообщении. В канцелярии подчеркнули, что процесс вывода израильских сил обусловлен тем, что ливанская армия будет развернута на юге Ливана и будет полностью и эффективно обеспечивать соблюдение соглашения, одновременно отодвигая силы и инфраструктуру движения "Хезболлах" к северу от реки Литани. "Поскольку соглашение о прекращении огня еще не полностью выполнено государством Ливан, процесс поэтапного вывода будет продолжаться в полной координации с Соединенными Штатами", - уточнили в офисе премьер-министра. Подчеркивается, что Государство Израиль не будет подвергать риску населенные пункты и граждан на севере страны и "будет настаивать на полном выполнении цели боевых действий на севере — возвращении жителей в их дома в безопасности". В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время, то есть к ближайшему воскресенью, должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
https://ria.ru/20250111/khezbolla-1993282822.html
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в мире, ливан, израиль, сша, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху
В мире, Ливан, Израиль, США, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Биньямин Нетаньяху
Израиль отложит вывод войск из Ливана

Израиль продолжит вывод войск из Ливана после 60-дневного срока соглашения

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМирные жители массово возвращаются после объявления о прекращения огня с Израилем
Мирные жители массово возвращаются после объявления о прекращения огня с Израилем - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Мирные жители массово возвращаются после объявления о прекращения огня с Израилем. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 янв - РИА Новости. Израиль в полной координации с США продолжит постепенный вывод армии из южного Ливана по истечении 60-дневного срока, предусмотренного соглашением о прекращении огня, так как его условия еще не полностью выполнены государством Ливан, сообщила в пятницу канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"В соглашении о прекращении огня в Ливане было определено, что планомерный вывод израильской армии должен завершиться в течение 60 дней. Данный пункт был сформулирован, исходя из понимания, что процесс вывода может продлиться и по истечении 60 дней", - говорится в сообщении.
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В канцелярии подчеркнули, что процесс вывода израильских сил обусловлен тем, что ливанская армия будет развернута на юге Ливана и будет полностью и эффективно обеспечивать соблюдение соглашения, одновременно отодвигая силы и инфраструктуру движения "Хезболлах" к северу от реки Литани.
"Поскольку соглашение о прекращении огня еще не полностью выполнено государством Ливан, процесс поэтапного вывода будет продолжаться в полной координации с Соединенными Штатами", - уточнили в офисе премьер-министра.
Подчеркивается, что Государство Израиль не будет подвергать риску населенные пункты и граждан на севере страны и "будет настаивать на полном выполнении цели боевых действий на севере — возвращении жителей в их дома в безопасности".
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время, то есть к ближайшему воскресенью, должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
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В миреЛиванИзраильСШАХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуБиньямин Нетаньяху
 
 
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