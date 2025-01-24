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Проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"* внесли в список иноагентов - РИА Новости, 24.01.2025
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17:06 24.01.2025 (обновлено: 18:45 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/inoagent-1995369243.html
Проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"* внесли в список иноагентов
Проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"* внесли в список иноагентов - РИА Новости, 24.01.2025
Проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"* внесли в список иноагентов
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов проект "Поддержка политзаключенных Мемориал"*, рэпера Влади (Владислав Лешкевич**), а также еще... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:06:00+03:00
2025-01-24T18:45:00+03:00
россия
иноагенты
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов проект "Поддержка политзаключенных Мемориал"*, рэпера Влади (Владислав Лешкевич**), а также еще пять граждан, сообщается на сайте министерства."Двадцать четвертого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.И. Барбашин**, О.Я. Ившина**, М.Е. Климов**, В.В. Лешкевич**, А.В. Продайвода**, А.Э. Федоровых**, а также проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал*", - говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, Лешкевич** активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.Добавляется, что проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"* также принимал участие в распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространял фейки о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике.*Организация, внесенная в список иноагентов**Физические лица, внесенные в список иноагентов
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россия, иноагенты, общество, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, иноагенты, Общество, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"* внесли в список иноагентов

Минюст внес проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" в список иноагентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов проект "Поддержка политзаключенных Мемориал"*, рэпера Влади (Владислав Лешкевич**), а также еще пять граждан, сообщается на сайте министерства.
"Двадцать четвертого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.И. Барбашин**, О.Я. Ившина**, М.Е. Климов**, В.В. Лешкевич**, А.В. Продайвода**, А.Э. Федоровых**, а также проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал*", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, Лешкевич** активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.
Добавляется, что проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"* также принимал участие в распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространял фейки о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике.
*Организация, внесенная в список иноагентов
**Физические лица, внесенные в список иноагентов
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Вчера, 11:05
 
РоссияиноагентыОбществоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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