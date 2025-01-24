https://ria.ru/20250124/huawei-1995180942.html

Обзор смартфонов HUAWEI nova 13 и nova 13 Pro: стильный средний класс

Обзор смартфонов HUAWEI nova 13 и nova 13 Pro: стильный средний класс - РИА Новости, 24.01.2025

Обзор смартфонов HUAWEI nova 13 и nova 13 Pro: стильный средний класс

HUAWEI представила новые смартфоны среднего ценового сегмента — nova 13 (нова 13) и nova 13 Pro (нова 13 Про). Одновременно похожие и разные. Чем новинки... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:22:00+03:00

2025-01-24T16:22:00+03:00

2025-01-24T16:22:00+03:00

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HUAWEI представила новые смартфоны среднего ценового сегмента — nova 13 (нова 13) и nova 13 Pro (нова 13 Про). Одновременно похожие и разные. Чем новинки заинтересуют покупателей, которым в новом 2025 году доступен широкий выбор гаджетов, расскажем в материале РИА Новости.ДизайнДоминантой внешнего вида HUAWEI nova 13 и nova 13 Pro выступают геометрическая текстура корпуса "в клетку" и "орбитальный" стиль камерного модуля. Оба смартфона получили три варианта расцветки: черный, белый и дымчатый зеленый. Последний, как минимум, выглядит свежо и оригинально.Тактильно оба смартфона воспринимаются как комфортные устройства, которые удобно лежат в руке. Кстати, экраны смартфонов прикрыты стеклом, которое отличается высокой защитой от механических повреждений.А вот дальше начинаются различия. Если nova 13 выполнена в "плоском" стиле, то корпус nova 13 Pro более обтекаемый, экран здесь со скругленными гранями. Следуя моде, их угол наклона стал меньше, чем у предшественников, чтобы соблюсти баланс между удобством использования и пожеланиями пользователей.Дизайн камерного блока у HUAWEI nova 13 и nova 13 Pro хоть и "орбитальный", но внешне разительно отличается. У старшей модели он довольно толстый. Да и с "лица" смартфоны заметно отличаются: маленький глазок nova 13 против сдвоенного блока селфи-камер у Pro-версии.ДисплеиМатрицы, примененные в HUAWEI nova 13 и nova 13, практически идентичны, однако есть одно "но". Точнее, два — диагональ OLED-экрана у базовой версии 6,7 дюйма, а у Pro составляет 6,76 дюйма. Соответственно, отличается и разрешение: 1084х2412 против 1224х2776 пикселей. Пиковая яркость и там, и там 1200 нит, есть поддержка HDR10+ частота дискретизации сенсорного слоя 300 Гц. Одинаковая тут и герцовка — 120 Гц. И вот тут скрывается важное отличие: HUAWEI nova 13 Pro получил поддержку LTPO (низкотемпературный поликристаллический оксид - 1-120 герца).У экранов смартфонов яркие и сочные цвета, а при желании цветопередачу можно настроить под себя. Угол обзора матрицы комфортный.Защите зрения пользователя в линейке nova 13 уделили много внимания. Помимо высокочастотного ШИМ на 1440 Гц использованы специальные ИИ-алгоритмы. Они позволяют смартфону распознавать контент изображения, контролировать уровень синего света, тем самым снижая нагрузку на глаза.Производительность, коммуникации и софтПлатформа, использованная в HUAWEI nova 13 и nova 13 Pro, обеспечивает относительно высокий уровень производительности — так, в синтетическом бенчмарке AnTuTu смартфоны набирают более 600 баллов. В повседневных задачах и играх ее хватает с запасом.Для HUAWEI nova 13 доступны две конфигурации памяти: 12/256 и 12/512 ГБ. "Прошке" оставили только топовую 12/512 ГБ. В лотке для двух nanoSIM не ищите слота для карты памяти, его тут нет.По интерфейсам и коммуникациям модели одинаковы — есть здесь wi-fi ax, bluetooth 5.2 (с аудиокодеком L2HC), россыпь навигационных стандартов, чип NFC и порт USB Type-C.Смартфоны получили фирменную оболочку EMUI 14.2 — это оптимизированный, легкий и быстрый интерфейс. Здесь реализован собственный магазин приложений AppGallery, где найдутся привычные или совершенно новые приложения и игры.КамераСерьезное отличие HUAWEI nova 13 и nova 13 Pro кроется в камерном блоке. Первому достались основная камера разрешением 50 МП (с оптстабом и лазерным автофокусом) и 8-МП "ширик" (с автофокусом). А вот старшая версия полностью оправдывает "Pro" в названии. Главная камера тут с тем же разрешением и оптической стабилизацией, но диафрагма переменная f/1.4-f/4.0 — как на топовых камерофонах HUAWEI. Камера со сверхширокоугольной линзой аналогична, но добавляется третий сенсор — 12-МП телефото с трехкратным оптическим зумом. Более того, HUAWEI nova 13 Pro получили сразу две фронтальные камеры — широкоугольная разрешением 60 МП (с автофокусом) и 8-МП "портретник".Дневные фото на основную камеру HUAWEI nova 13 Pro получаются с хорошей детализацией — переменная диафрагма выставляется автоматикой в зависимости от уровня освещения и удаленности объекта съемки. Цветопередача снимков несколько перенасыщена, что понравится большинству пользователей. Шумов на снимках нет, а динамический диапазон широкий.Камера со сверхширокоугольной линзой умеет снимать не только в ЭФР 112 градусов, но и делать макрофото — все благодаря наличию автофокуса. Дневные кадры получаются с неплохой резкостью, хотя детализации хотелось бы больше.В интерфейсе камеры присутствуют три предустановки зума — 2x, 3x и 5x. Телефотосенсор скрывается именно под трехкратным увеличением, в остальных случаях речь идет о цифровом зуме. Его можно использовать не только, чтобы увеличить дальний план, но и для создания отличных портретных фото.На смартфонах присутствует режим XD Portrait Engine, причем тут есть три оптимизированных режима портретной съемки — "Естественный", "Стильный" и "Деликатный". В зависимости от выбранного режима, камера так или иначе обрабатывает снимки, например, в "Естественном" акцент делается на передачи тона лица.HUAWEI nova 13 и nova 13 Pro получили несколько важных ИИ-функций в камере. Так, искусственный интеллект поможет скорректировать выражение лица на фотографии, выбрав наиболее удачное из серии снимков.Основная селфи-камера для nova 13 и nova 13 Pro идентична, снимки в высоком разрешении отличаются еще и точной фокусировкой. А вот портретный сенсор на 8 МП в старшей моделе пригодится тем, кто хочет получить художественные снимки на фронталку.Оба смартфона умеют писать видео в максимальном качестве 4K при 30 кадрах в секунду — причем, в этом режиме доступно переключение между всеми объективами.Звук, безопасность и автономностьКаждому смартфону досталась стереопара, но у HUAWEI nova 13 Pro для верхнего динамика предусмотрены дополнительные звуководы. Благодаря этому старший смартфон звучит приятнее.Сканер отпечатка пальца на обеих моделях подэкранный — распознавание биометрии быстрое и точное, смартфоны "видят" даже влажный палец. Есть тут и разблокировка по лицу, причем скорость ее на обоих смартфонах одинаковая.По автономности у обеих моделей паритет: аккумулятор емкостью 5000 мАч при единой платформе обеспечивает примерно одинаковое время автономной работы. Т.е. смело рассчитывайте, что HUAWEI nova 13 и nova 13 Pro проработают целый день, не требуя подзарядки.По хорошей традиции HUAWEI добавляет в комплект поставки зарядное устройство мощностью 100 Вт с комбинированным разъемом USB A/C. Первые 50% емкости батареи можно получить буквально за 9-10 минут, а на полную зарядку уходить чуть меньше 40 минут. Отдельно производитель подчеркивает, что алгоритмы быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge Турбо позволяют тонко регулировать нагрев батареи, а это уже заявка на большой ресурс АКБ.ИтогоHUAWEI nova 13 и nova 13 Pro стали достойным продолжением серии, так полюбившейся российскому покупателю. Смартфоны остались комфортными в использовании, со стильным дизайном и современной начинкой.Если базовый nova 13 смотрится довольно консервативно, то старший nova 13 Pro практически флагман, вобравший в себя передовые разработки компании HUAWEI.С января открыт предварительный заказ на смартфоны. Стоимость nova 13 начинается от 39 999 рублей, а модель nova 13 Pro предлагается за 54 999 рублей.Продажи стартуют 24 января.Реклама, ООО "Техкомпания Хуавэй", ОГРН 1027739023212, г. Москва, Крылатская ул., 17, корп. 2, erid: F7NfYUJCUneP5zRWUK7C

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

huawei technologies, наука, технологии, гаджеты