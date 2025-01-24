https://ria.ru/20250124/gryzlov-1995285459.html

Белорусские силовики знают о провокациях на будущих выборах, заявил Грызлов

Белорусские силовики знают о провокациях на будущих выборах, заявил Грызлов - РИА Новости, 24.01.2025

Белорусские силовики знают о провокациях на будущих выборах, заявил Грызлов

Правоохранительные ведомства и весь силовой блок Белоруссии осведомлены о готовящихся на выборах президента страны провокациях и готовы к ним, заявил посол... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T11:55:00+03:00

2025-01-24T11:55:00+03:00

2025-01-24T11:55:00+03:00

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МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Правоохранительные ведомства и весь силовой блок Белоруссии осведомлены о готовящихся на выборах президента страны провокациях и готовы к ним, заявил посол России в Минске Борис Грызлов. Выборы президента в Белоруссии назначены на 26 января, с 21 января идет этап досрочного голосования. "Правоохранительные ведомства, весь силовой блок Белоруссии прекрасно осведомлены о любых готовящихся провокациях. А раз осведомлены - значит, готовы. В этом нет никаких сомнений", - сказал Грызлов журналистам. Он также отметил, что профильные ведомства РФ и Белоруссии ведут постоянный обмен информацией по оперативным каналам, делятся данными о потенциальных угрозах. "Сейчас нет никаких - хочу особо подчеркнуть это - никаких оснований полагать, что белорусским правоохранителям потребуется дополнительная помощь, как принято говорить, "на земле". Они прекрасно справляются со своими задачами. Но если потребуется, Россия в рамках своих обязательств, безусловно, окажет помощь и поддержку", - добавил посол.

https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994851054.html

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борис грызлов, белоруссия, россия, минск, в мире