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Белорусские силовики знают о провокациях на будущих выборах, заявил Грызлов - РИА Новости, 24.01.2025
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11:55 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/gryzlov-1995285459.html
Белорусские силовики знают о провокациях на будущих выборах, заявил Грызлов
Белорусские силовики знают о провокациях на будущих выборах, заявил Грызлов - РИА Новости, 24.01.2025
Белорусские силовики знают о провокациях на будущих выборах, заявил Грызлов
Правоохранительные ведомства и весь силовой блок Белоруссии осведомлены о готовящихся на выборах президента страны провокациях и готовы к ним, заявил посол... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:55:00+03:00
2025-01-24T11:55:00+03:00
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МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Правоохранительные ведомства и весь силовой блок Белоруссии осведомлены о готовящихся на выборах президента страны провокациях и готовы к ним, заявил посол России в Минске Борис Грызлов. Выборы президента в Белоруссии назначены на 26 января, с 21 января идет этап досрочного голосования. "Правоохранительные ведомства, весь силовой блок Белоруссии прекрасно осведомлены о любых готовящихся провокациях. А раз осведомлены - значит, готовы. В этом нет никаких сомнений", - сказал Грызлов журналистам. Он также отметил, что профильные ведомства РФ и Белоруссии ведут постоянный обмен информацией по оперативным каналам, делятся данными о потенциальных угрозах. "Сейчас нет никаких - хочу особо подчеркнуть это - никаких оснований полагать, что белорусским правоохранителям потребуется дополнительная помощь, как принято говорить, "на земле". Они прекрасно справляются со своими задачами. Но если потребуется, Россия в рамках своих обязательств, безусловно, окажет помощь и поддержку", - добавил посол.
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борис грызлов, белоруссия, россия, минск, в мире
Борис Грызлов, Белоруссия, Россия, Минск, В мире
Белорусские силовики знают о провокациях на будущих выборах, заявил Грызлов

Грызлов: белорусские силовики осведомлены о возможных провокациях на выборах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Борис Грызлов . Архивное фото
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МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Правоохранительные ведомства и весь силовой блок Белоруссии осведомлены о готовящихся на выборах президента страны провокациях и готовы к ним, заявил посол России в Минске Борис Грызлов.
Выборы президента в Белоруссии назначены на 26 января, с 21 января идет этап досрочного голосования.
"Правоохранительные ведомства, весь силовой блок Белоруссии прекрасно осведомлены о любых готовящихся провокациях. А раз осведомлены - значит, готовы. В этом нет никаких сомнений", - сказал Грызлов журналистам.
Он также отметил, что профильные ведомства РФ и Белоруссии ведут постоянный обмен информацией по оперативным каналам, делятся данными о потенциальных угрозах. "Сейчас нет никаких - хочу особо подчеркнуть это - никаких оснований полагать, что белорусским правоохранителям потребуется дополнительная помощь, как принято говорить, "на земле". Они прекрасно справляются со своими задачами. Но если потребуется, Россия в рамках своих обязательств, безусловно, окажет помощь и поддержку", - добавил посол.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Лукашенко предупредил о вооруженных бандах у границ Белоруссии
21 января, 17:21
 
Борис ГрызловБелоруссияРоссияМинскВ мире
 
 
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