https://ria.ru/20250124/gryzlov-1995284345.html

Грызлов заявил о нездоровом интересе Запада к выборам в России и Белоруссии

Грызлов заявил о нездоровом интересе Запада к выборам в России и Белоруссии - РИА Новости, 24.01.2025

Грызлов заявил о нездоровом интересе Запада к выборам в России и Белоруссии

Страны Запада всегда проявляют нездоровый интерес к электоральным процессам в России и Белоруссии, было бы странно, если бы они не планировали каких-то... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T11:41:00+03:00

2025-01-24T11:41:00+03:00

2025-01-24T11:41:00+03:00

в мире

белоруссия

россия

борис грызлов

александр лукашенко

олег гайдукевич

выборы президента белоруссии — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896580736_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_760ec25df5543a2bf222dab2528cb6c7.jpg

МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Страны Запада всегда проявляют нездоровый интерес к электоральным процессам в России и Белоруссии, было бы странно, если бы они не планировали каких-то провокаций на выборах, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов. "С учётом нездорового интереса, который страны Запада всегда проявляют к внутриполитическим и конкретно электоральным процессам в России и Беларуси, было бы удивительно, если бы наши общие противники не планировали каких-то провокационных действий", - сказал Грызлов журналистам. Основной день голосования на выборах президента Белоруссии - 26 января. С 21 января идет досрочное голосование. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

https://ria.ru/20250124/evrosojuz-1995255545.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, россия, борис грызлов, александр лукашенко, олег гайдукевич, выборы президента белоруссии — 2025