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Грызлов заявил о нездоровом интересе Запада к выборам в России и Белоруссии - РИА Новости, 24.01.2025
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11:41 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/gryzlov-1995284345.html
Грызлов заявил о нездоровом интересе Запада к выборам в России и Белоруссии
Грызлов заявил о нездоровом интересе Запада к выборам в России и Белоруссии - РИА Новости, 24.01.2025
Грызлов заявил о нездоровом интересе Запада к выборам в России и Белоруссии
Страны Запада всегда проявляют нездоровый интерес к электоральным процессам в России и Белоруссии, было бы странно, если бы они не планировали каких-то... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:41:00+03:00
2025-01-24T11:41:00+03:00
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александр лукашенко
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выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Страны Запада всегда проявляют нездоровый интерес к электоральным процессам в России и Белоруссии, было бы странно, если бы они не планировали каких-то провокаций на выборах, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов. "С учётом нездорового интереса, который страны Запада всегда проявляют к внутриполитическим и конкретно электоральным процессам в России и Беларуси, было бы удивительно, если бы наши общие противники не планировали каких-то провокационных действий", - сказал Грызлов журналистам. Основной день голосования на выборах президента Белоруссии - 26 января. С 21 января идет досрочное голосование. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
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в мире, белоруссия, россия, борис грызлов, александр лукашенко, олег гайдукевич, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Россия, Борис Грызлов, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Выборы президента Белоруссии — 2025
Грызлов заявил о нездоровом интересе Запада к выборам в России и Белоруссии

Грызлов: Запад всегда проявляет нездоровый интерес к выборам в РФ и Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Борис Грызлов. Архивное фото
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МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Страны Запада всегда проявляют нездоровый интерес к электоральным процессам в России и Белоруссии, было бы странно, если бы они не планировали каких-то провокаций на выборах, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
"С учётом нездорового интереса, который страны Запада всегда проявляют к внутриполитическим и конкретно электоральным процессам в России и Беларуси, было бы удивительно, если бы наши общие противники не планировали каких-то провокационных действий", - сказал Грызлов журналистам.
Основной день голосования на выборах президента Белоруссии - 26 января. С 21 января идет досрочное голосование. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Володин прокомментировал реакцию Евросоюза на выборы в Белоруссии
08:42
 
В миреБелоруссияРоссияБорис ГрызловАлександр ЛукашенкоОлег ГайдукевичВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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