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Лавров заявил о готовности России к нормализации отношений с Грузией - РИА Новости, 24.01.2025
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17:00 24.01.2025 (обновлено: 17:34 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/gruziya-1995368000.html
Лавров заявил о готовности России к нормализации отношений с Грузией
Лавров заявил о готовности России к нормализации отношений с Грузией - РИА Новости, 24.01.2025
Лавров заявил о готовности России к нормализации отношений с Грузией
Россия готова идти по пути нормализации отношений с Грузией так далеко, насколько готовы к этому в Тбилиси, заявили в российском МИД. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:00:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия готова идти по пути нормализации отношений с Грузией так далеко, насколько готовы к этому в Тбилиси, заявили в российском МИД."Готовы идти по пути дальнейшей нормализации российско-грузинских отношений настолько далеко, насколько к этому будут готовы в Тбилиси", - говорится в ответе МИД РФ на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.В МИД также подчеркнули, что принятые в 2023 году решения российского президента Владимира Путина о возобновлении авиасообщения и отмене виз для поездок грузинских граждан в РФ придали импульс туристическим обменам.В ведомстве отметили, что сейчас расширяются частота и география прямых авиаперелетов. Для поощрения гуманитарных и деловых связей в октябре 2024 года безвизовый режим был распространен на граждан Грузии, приезжающих в Россию с целями учебы, работы и проживания.
https://ria.ru/20250108/gruziya-1992831195.html
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в мире, грузия, россия, москва, сергей лавров, тбилиси, владимир путин
В мире, Грузия, Россия, Москва, Сергей Лавров, Тбилиси, Владимир Путин
Лавров заявил о готовности России к нормализации отношений с Грузией

Лавров: Россия готова идти по пути нормализации отношений с Грузией

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в Тбилиси
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия готова идти по пути нормализации отношений с Грузией так далеко, насколько готовы к этому в Тбилиси, заявили в российском МИД.
"Готовы идти по пути дальнейшей нормализации российско-грузинских отношений настолько далеко, насколько к этому будут готовы в Тбилиси", - говорится в ответе МИД РФ на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.
В МИД также подчеркнули, что принятые в 2023 году решения российского президента Владимира Путина о возобновлении авиасообщения и отмене виз для поездок грузинских граждан в РФ придали импульс туристическим обменам.
В ведомстве отметили, что сейчас расширяются частота и география прямых авиаперелетов. Для поощрения гуманитарных и деловых связей в октябре 2024 года безвизовый режим был распространен на граждан Грузии, приезжающих в Россию с целями учебы, работы и проживания.
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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В миреГрузияРоссияМоскваСергей ЛавровТбилисиВладимир Путин
 
 
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