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Премьер Грузии исключил проведение внеочередных парламентских выборов - РИА Новости, 24.01.2025
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13:38 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/gruziya-1995319868.html
Премьер Грузии исключил проведение внеочередных парламентских выборов
Премьер Грузии исключил проведение внеочередных парламентских выборов - РИА Новости, 24.01.2025
Премьер Грузии исключил проведение внеочередных парламентских выборов
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил проведение внеочередных парламентских выборов, на чем настаивает оппозиция. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:38:00+03:00
2025-01-24T13:38:00+03:00
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил проведение внеочередных парламентских выборов, на чем настаивает оппозиция. "Вы знаете, чего требует оппозиция, прежде всего, это внеочередные выборы. Я хочу напомнить всем, что выборы состоятся в Грузии в октябре 2028 года. Я советую всем подготовиться к выборам в октябре 2028 года. До этого в октябре этого года состоятся местные выборы, они могут попытать счастья и там. Это мой совет радикальной оппозиции", - заявил премьер журналистам в пятницу. В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
https://ria.ru/20250104/gruziya-1992496039.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
Премьер Грузии исключил проведение внеочередных парламентских выборов

Кобахидзе: проведение внеочередных парламентских выборов в Грузии не планируется

© AP Photo / Irakli GedenidzeИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил проведение внеочередных парламентских выборов, на чем настаивает оппозиция.
"Вы знаете, чего требует оппозиция, прежде всего, это внеочередные выборы. Я хочу напомнить всем, что выборы состоятся в Грузии в октябре 2028 года. Я советую всем подготовиться к выборам в октябре 2028 года. До этого в октябре этого года состоятся местные выборы, они могут попытать счастья и там. Это мой совет радикальной оппозиции", - заявил премьер журналистам в пятницу.
В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
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