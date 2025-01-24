https://ria.ru/20250124/gruziya-1995319868.html
Премьер Грузии исключил проведение внеочередных парламентских выборов
Премьер Грузии исключил проведение внеочередных парламентских выборов - РИА Новости, 24.01.2025
Премьер Грузии исключил проведение внеочередных парламентских выборов
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил проведение внеочередных парламентских выборов, на чем настаивает оппозиция. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:38:00+03:00
2025-01-24T13:38:00+03:00
2025-01-24T13:38:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил проведение внеочередных парламентских выборов, на чем настаивает оппозиция. "Вы знаете, чего требует оппозиция, прежде всего, это внеочередные выборы. Я хочу напомнить всем, что выборы состоятся в Грузии в октябре 2028 года. Я советую всем подготовиться к выборам в октябре 2028 года. До этого в октябре этого года состоятся местные выборы, они могут попытать счастья и там. Это мой совет радикальной оппозиции", - заявил премьер журналистам в пятницу. В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
https://ria.ru/20250104/gruziya-1992496039.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
Премьер Грузии исключил проведение внеочередных парламентских выборов
Кобахидзе: проведение внеочередных парламентских выборов в Грузии не планируется