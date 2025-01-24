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Грушко назвал глупостью заявления о нехватке ресурсов у НАТО
Грушко назвал глупостью заявления о нехватке ресурсов у НАТО - РИА Новости, 24.01.2025
Грушко назвал глупостью заявления о нехватке ресурсов у НАТО
Говорить о том, что у НАТО недостаточно ресурсов для обеспечения своей безопасности, это "неимоверная глупость", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:38:00+03:00
2025-01-24T11:38:00+03:00
2025-01-24T11:48:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Говорить о том, что у НАТО недостаточно ресурсов для обеспечения своей безопасности, это "неимоверная глупость", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Говорить о том, что у НАТО недостаточно военных ресурсов для обеспечения собственной безопасности, - это неимоверная глупость, потому что на сегодняшний день человечество не тратит столько денег на оборону, сколько тратит альянса", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20250124/mid-1995283261.html
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россия, александр грушко, нато, в мире
Россия, Александр Грушко, НАТО, В мире
Грушко назвал глупостью заявления о нехватке ресурсов у НАТО
Замглавы МИД Грушко: глупо говорить о том, что у НАТО недостаточно ресурсов