https://ria.ru/20250124/grushko-1995284207.html

Грушко назвал глупостью заявления о нехватке ресурсов у НАТО

Грушко назвал глупостью заявления о нехватке ресурсов у НАТО - РИА Новости, 24.01.2025

Грушко назвал глупостью заявления о нехватке ресурсов у НАТО

Говорить о том, что у НАТО недостаточно ресурсов для обеспечения своей безопасности, это "неимоверная глупость", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 24.01.2025

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Говорить о том, что у НАТО недостаточно ресурсов для обеспечения своей безопасности, это "неимоверная глупость", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Говорить о том, что у НАТО недостаточно военных ресурсов для обеспечения собственной безопасности, - это неимоверная глупость, потому что на сегодняшний день человечество не тратит столько денег на оборону, сколько тратит альянса", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20250124/mid-1995283261.html

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