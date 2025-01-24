Рейтинг@Mail.ru
Россияне не ездили отдыхать в Грецию в ноябре - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 24.01.2025 (обновлено: 13:49 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/gretsiya-1995316094.html
Россияне не ездили отдыхать в Грецию в ноябре
Россияне не ездили отдыхать в Грецию в ноябре - РИА Новости, 24.01.2025
Россияне не ездили отдыхать в Грецию в ноябре
Туристы из России в ноябре 2024 года в Грецию не приезжали, при этом въездной турпоток в последнем месяце осени вырос почти на 24% по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:28:00+03:00
2025-01-24T13:49:00+03:00
новости - туризм
греция
россия
афины
андрей маслов
банк греции
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/36/1521933666_3:0:2046:1149_1920x0_80_0_0_33edc35c9848e08f9fa80ba13505b585.jpg
АФИНЫ, 24 янв - РИА Новости. Туристы из России в ноябре 2024 года в Грецию не приезжали, при этом въездной турпоток в последнем месяце осени вырос почти на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до порядка 1,3 миллиона человек, сообщил Банк Греции предварительные данные. "Въездной турпоток в ноябре 2024 года составил 1,281 миллиона путешественников, увеличившись на 23,6% по сравнению с соответствующим месяцем 2023 года… Рост въездного турпотока произошел за счет увеличения туристического потока из стран ЕС на 12,9% и из других стран - на 36,1%. В частности, турпоток из Германии сократился на 20,4% и составил 109,5 тысячи человек, а турпоток из Франции вырос на 37,2% - до 38,2 тысячи путешественников… Турпоток из Великобритании увеличился на 88,5% - до 98,4 тысячи человек, а турпоток из США увеличился на 9,9% - до 111,1 тысячи человек", - сказано в сообщении. "Наконец, не было никакого туристического трафика из России", - сообщил Банк Греции. За период с января по ноябрь 2024 года въездной турпоток увеличился на 9,7% и составил 35,069 миллиона человек по сравнению с 31,969 миллиона за аналогичный период 2023 года. "Турпоток из России сократился на 54,3% и составил 15,2 тысячи путешественников", - говорится в пресс-релизе. Доходы от туризма с января по ноябрь 2024 года увеличились на 4,9% по сравнению с таким же периодом 2023 года и составили 21,267 миллиарда евро. Поступления из России упали на 53,3% - до 14,6 миллиона евро. Для сравнения: в ноябре доковидного 2019 года Грецию посетили 19 тысяч российских туристов, а с января по ноябрь 2019 года - 571 тысяча путешественников, они принесли в казну Греции 426 миллионов евро. Посол России в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости в декабре прошлого года отмечал, что массовый туризм из РФ в Грецию остался в прошлом, Афины из-за снижения турпотока теряют по 1 миллиарду евро в год. По словам посла, сразу после того, как были отменены прямые рейсы из Афин в Москву и из Москвы в Афины, заблокированы странами ЕС карты российских банков, интерес к греческому направлению пошел резко вниз. В 2013 году Грецию посетили рекордные 1,3 миллиона русских туристов, последние годы в страну приезжали порядка 800 тысяч россиян в год.
https://ria.ru/20250108/turizm-1992795871.html
https://ria.ru/20241231/kndr-1992136311.html
греция
россия
афины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/36/1521933666_258:0:1790:1149_1920x0_80_0_0_cfe87693447b85903929bda3f2bfafee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, греция, россия, афины, андрей маслов, банк греции, евросоюз
Новости - Туризм, Греция, Россия, Афины, Андрей Маслов, Банк Греции, Евросоюз
Россияне не ездили отдыхать в Грецию в ноябре

Банк Греции: туристы из России в ноябре не приезжали в страну

CC BY-SA 2.0 / Olivier Duquesne / Crête - MatalaRed Beach на Крите в Греции
Red Beach на Крите в Греции - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Olivier Duquesne / Crête - Matala
Red Beach на Крите в Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АФИНЫ, 24 янв - РИА Новости. Туристы из России в ноябре 2024 года в Грецию не приезжали, при этом въездной турпоток в последнем месяце осени вырос почти на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до порядка 1,3 миллиона человек, сообщил Банк Греции предварительные данные.
"Въездной турпоток в ноябре 2024 года составил 1,281 миллиона путешественников, увеличившись на 23,6% по сравнению с соответствующим месяцем 2023 года… Рост въездного турпотока произошел за счет увеличения туристического потока из стран ЕС на 12,9% и из других стран - на 36,1%. В частности, турпоток из Германии сократился на 20,4% и составил 109,5 тысячи человек, а турпоток из Франции вырос на 37,2% - до 38,2 тысячи путешественников… Турпоток из Великобритании увеличился на 88,5% - до 98,4 тысячи человек, а турпоток из США увеличился на 9,9% - до 111,1 тысячи человек", - сказано в сообщении.
Люди в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Чернышенко: 2024 год стал рекордным по числу турпоездок по России
8 января, 10:20
"Наконец, не было никакого туристического трафика из России", - сообщил Банк Греции.
За период с января по ноябрь 2024 года въездной турпоток увеличился на 9,7% и составил 35,069 миллиона человек по сравнению с 31,969 миллиона за аналогичный период 2023 года. "Турпоток из России сократился на 54,3% и составил 15,2 тысячи путешественников", - говорится в пресс-релизе.
Доходы от туризма с января по ноябрь 2024 года увеличились на 4,9% по сравнению с таким же периодом 2023 года и составили 21,267 миллиарда евро. Поступления из России упали на 53,3% - до 14,6 миллиона евро. Для сравнения: в ноябре доковидного 2019 года Грецию посетили 19 тысяч российских туристов, а с января по ноябрь 2019 года - 571 тысяча путешественников, они принесли в казну Греции 426 миллионов евро.
Посол России в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости в декабре прошлого года отмечал, что массовый туризм из РФ в Грецию остался в прошлом, Афины из-за снижения турпотока теряют по 1 миллиарду евро в год. По словам посла, сразу после того, как были отменены прямые рейсы из Афин в Москву и из Москвы в Афины, заблокированы странами ЕС карты российских банков, интерес к греческому направлению пошел резко вниз.
В 2013 году Грецию посетили рекордные 1,3 миллиона русских туристов, последние годы в страну приезжали порядка 800 тысяч россиян в год.
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Ким Чен Ын призвал развивать туризм в КНДР
31 декабря 2024, 10:00
 
Новости - ТуризмГрецияРоссияАфиныАндрей МасловБанк ГрецииЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала