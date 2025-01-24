Россияне не ездили отдыхать в Грецию в ноябре
Банк Греции: туристы из России в ноябре не приезжали в страну
Red Beach на Крите в Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 24 янв - РИА Новости. Туристы из России в ноябре 2024 года в Грецию не приезжали, при этом въездной турпоток в последнем месяце осени вырос почти на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до порядка 1,3 миллиона человек, сообщил Банк Греции предварительные данные.
"Въездной турпоток в ноябре 2024 года составил 1,281 миллиона путешественников, увеличившись на 23,6% по сравнению с соответствующим месяцем 2023 года… Рост въездного турпотока произошел за счет увеличения туристического потока из стран ЕС на 12,9% и из других стран - на 36,1%. В частности, турпоток из Германии сократился на 20,4% и составил 109,5 тысячи человек, а турпоток из Франции вырос на 37,2% - до 38,2 тысячи путешественников… Турпоток из Великобритании увеличился на 88,5% - до 98,4 тысячи человек, а турпоток из США увеличился на 9,9% - до 111,1 тысячи человек", - сказано в сообщении.
"Наконец, не было никакого туристического трафика из России", - сообщил Банк Греции.
За период с января по ноябрь 2024 года въездной турпоток увеличился на 9,7% и составил 35,069 миллиона человек по сравнению с 31,969 миллиона за аналогичный период 2023 года. "Турпоток из России сократился на 54,3% и составил 15,2 тысячи путешественников", - говорится в пресс-релизе.
Доходы от туризма с января по ноябрь 2024 года увеличились на 4,9% по сравнению с таким же периодом 2023 года и составили 21,267 миллиарда евро. Поступления из России упали на 53,3% - до 14,6 миллиона евро. Для сравнения: в ноябре доковидного 2019 года Грецию посетили 19 тысяч российских туристов, а с января по ноябрь 2019 года - 571 тысяча путешественников, они принесли в казну Греции 426 миллионов евро.
Посол России в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости в декабре прошлого года отмечал, что массовый туризм из РФ в Грецию остался в прошлом, Афины из-за снижения турпотока теряют по 1 миллиарду евро в год. По словам посла, сразу после того, как были отменены прямые рейсы из Афин в Москву и из Москвы в Афины, заблокированы странами ЕС карты российских банков, интерес к греческому направлению пошел резко вниз.
В 2013 году Грецию посетили рекордные 1,3 миллиона русских туристов, последние годы в страну приезжали порядка 800 тысяч россиян в год.
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