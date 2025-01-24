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В Краснодаре задержали пилота за финансирование ВСУ - РИА Новости, 24.01.2025
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09:34 24.01.2025 (обновлено: 13:47 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/gosizmena-1995260023.html
В Краснодаре задержали пилота за финансирование ВСУ
В Краснодаре задержали пилота за финансирование ВСУ - РИА Новости, 24.01.2025
В Краснодаре задержали пилота за финансирование ВСУ
В Краснодаре задержали летчика по подозрению в финансировании ВСУ, рассказали РИА Новости в управлении ФСБ по Кубани. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T09:34:00+03:00
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происшествия
краснодар
вооруженные силы украины
россия
краснодарский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОДАР, 24 янв — РИА Новости. В Краснодаре задержали летчика по подозрению в финансировании ВСУ, рассказали РИА Новости в управлении ФСБ по Кубани."УФСБ России по Краснодарскому краю в Краснодаре задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене. Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтером, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ", — говорится в сообщении.По данным следствия, фигурант через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют совершил денежный перевод на указанный расчетный счет.В ведомстве уточнили, что подозреваемый работает в гражданской авиации.Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Государственная измена".
https://ria.ru/20250114/fsb-1993580569.html
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краснодар
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Задержание командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене
Силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене, сообщили РИА Новости в УФСБ по Кубани. По данным спецслужбы, летчик связался со сборщиком средств для ВСУ, по его инструкциям через интернет-сервис обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный счет.
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происшествия, краснодар, вооруженные силы украины, россия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Краснодар, Вооруженные силы Украины, Россия, Краснодарский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Краснодаре задержали пилота за финансирование ВСУ

ФСБ: в Краснодаре задержали пилота гражданской авиации за финансирование ВСУ

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КРАСНОДАР, 24 янв — РИА Новости. В Краснодаре задержали летчика по подозрению в финансировании ВСУ, рассказали РИА Новости в управлении ФСБ по Кубани.
"УФСБ России по Краснодарскому краю в Краснодаре задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене. Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтером, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ", — говорится в сообщении.
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По данным следствия, фигурант через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют совершил денежный перевод на указанный расчетный счет.
В ведомстве уточнили, что подозреваемый работает в гражданской авиации.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Государственная измена".
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ПроисшествияКраснодарВооруженные силы УкраиныРоссияКраснодарский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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