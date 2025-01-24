https://ria.ru/20250124/gosizmena-1995260023.html
В Краснодаре задержали пилота за финансирование ВСУ
В Краснодаре задержали пилота за финансирование ВСУ - РИА Новости, 24.01.2025
В Краснодаре задержали пилота за финансирование ВСУ
В Краснодаре задержали летчика по подозрению в финансировании ВСУ, рассказали РИА Новости в управлении ФСБ по Кубани. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T09:34:00+03:00
2025-01-24T09:34:00+03:00
2025-01-24T13:47:00+03:00
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 24 янв — РИА Новости. В Краснодаре задержали летчика по подозрению в финансировании ВСУ, рассказали РИА Новости в управлении ФСБ по Кубани."УФСБ России по Краснодарскому краю в Краснодаре задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене. Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтером, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ", — говорится в сообщении.По данным следствия, фигурант через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют совершил денежный перевод на указанный расчетный счет.В ведомстве уточнили, что подозреваемый работает в гражданской авиации.Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Государственная измена".
https://ria.ru/20250114/fsb-1993580569.html
https://ria.ru/20250115/fsb-1993801107.html
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Задержание командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене
Силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене, сообщили РИА Новости в УФСБ по Кубани. По данным спецслужбы, летчик связался со сборщиком средств для ВСУ, по его инструкциям через интернет-сервис обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный счет.
2025-01-24T09:34
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происшествия, краснодар, вооруженные силы украины, россия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Краснодар, Вооруженные силы Украины, Россия, Краснодарский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Краснодаре задержали пилота за финансирование ВСУ
ФСБ: в Краснодаре задержали пилота гражданской авиации за финансирование ВСУ