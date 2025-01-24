https://ria.ru/20250124/gosizmena-1995260023.html

В Краснодаре задержали пилота за финансирование ВСУ

В Краснодаре задержали пилота за финансирование ВСУ - РИА Новости, 24.01.2025

В Краснодаре задержали пилота за финансирование ВСУ

В Краснодаре задержали летчика по подозрению в финансировании ВСУ, рассказали РИА Новости в управлении ФСБ по Кубани. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T09:34:00+03:00

2025-01-24T09:34:00+03:00

2025-01-24T13:47:00+03:00

происшествия

краснодар

вооруженные силы украины

россия

краснодарский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОДАР, 24 янв — РИА Новости. В Краснодаре задержали летчика по подозрению в финансировании ВСУ, рассказали РИА Новости в управлении ФСБ по Кубани."УФСБ России по Краснодарскому краю в Краснодаре задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене. Установлено, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтером, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ", — говорится в сообщении.По данным следствия, фигурант через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют совершил денежный перевод на указанный расчетный счет.В ведомстве уточнили, что подозреваемый работает в гражданской авиации.Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Государственная измена".

https://ria.ru/20250114/fsb-1993580569.html

https://ria.ru/20250115/fsb-1993801107.html

краснодар

россия

краснодарский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене Силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене, сообщили РИА Новости в УФСБ по Кубани. По данным спецслужбы, летчик связался со сборщиком средств для ВСУ, по его инструкциям через интернет-сервис обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный счет. 2025-01-24T09:34 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодар, вооруженные силы украины, россия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)