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В Госдуме хотят освободить от призыва добровольцев — участников СВО - РИА Новости, 24.01.2025
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13:58 24.01.2025 (обновлено: 15:13 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/gosduma-1995325828.html
В Госдуме хотят освободить от призыва добровольцев — участников СВО
В Госдуме хотят освободить от призыва добровольцев — участников СВО - РИА Новости, 24.01.2025
В Госдуме хотят освободить от призыва добровольцев — участников СВО
Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли проект об освобождении добровольцев — участников СВО от призыва, документ... РИА Новости, 24.01.2025
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луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
госдума рф
украина
леонид слуцкий (политик)
лдпр
общество
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли проект об освобождении добровольцев — участников СВО от призыва, документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается освободить от призыва на военную службу лиц, поступивших в добровольческие формирования &lt;...&gt; в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года", — указано в пояснительной записке.В документе говорится, что сейчас от призыва освобождают участников спецоперации:При этом законодательство не учитывает тех, кто вступил в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач российской армии. Авторы инициативы отметили, что случаи, когда добровольцев призывают по повестке на срочную службу, вызывают резонанс в обществе.По их мнению, законопроект устранит правовой пробел и восстановит справедливость в отношении добровольцев — участников спецоперации.
https://ria.ru/20241223/svo-1990865298.html
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луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, госдума рф, украина, леонид слуцкий (политик), лдпр, общество, вооруженные силы рф
Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Украина, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Общество, Вооруженные силы РФ
В Госдуме хотят освободить от призыва добровольцев — участников СВО

В Госдуму внесли проект об освобождении добровольцев — участников СВО от призыва

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли проект об освобождении добровольцев — участников СВО от призыва, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается освободить от призыва на военную службу лиц, поступивших в добровольческие формирования <...> в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года", — указано в пояснительной записке.
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В документе говорится, что сейчас от призыва освобождают участников спецоперации:
  • заключивших контракт о службе в ВС России или Росгвардии;
  • призванных по мобилизации.
При этом законодательство не учитывает тех, кто вступил в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач российской армии. Авторы инициативы отметили, что случаи, когда добровольцев призывают по повестке на срочную службу, вызывают резонанс в обществе.
По их мнению, законопроект устранит правовой пробел и восстановит справедливость в отношении добровольцев — участников спецоперации.
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Луганская Народная РеспубликаХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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