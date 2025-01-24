https://ria.ru/20250124/gosduma-1995325828.html
В Госдуме хотят освободить от призыва добровольцев — участников СВО
В Госдуме хотят освободить от призыва добровольцев — участников СВО - РИА Новости, 24.01.2025
В Госдуме хотят освободить от призыва добровольцев — участников СВО
Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли проект об освобождении добровольцев — участников СВО от призыва, документ... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:58:00+03:00
2025-01-24T13:58:00+03:00
2025-01-24T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли проект об освобождении добровольцев — участников СВО от призыва, документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается освободить от призыва на военную службу лиц, поступивших в добровольческие формирования <...> в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года", — указано в пояснительной записке.В документе говорится, что сейчас от призыва освобождают участников спецоперации:При этом законодательство не учитывает тех, кто вступил в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач российской армии. Авторы инициативы отметили, что случаи, когда добровольцев призывают по повестке на срочную службу, вызывают резонанс в обществе.По их мнению, законопроект устранит правовой пробел и восстановит справедливость в отношении добровольцев — участников спецоперации.
https://ria.ru/20241223/svo-1990865298.html
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луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, госдума рф, украина, леонид слуцкий (политик), лдпр, общество, вооруженные силы рф
Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Украина, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Общество, Вооруженные силы РФ
В Госдуме хотят освободить от призыва добровольцев — участников СВО
В Госдуму внесли проект об освобождении добровольцев — участников СВО от призыва