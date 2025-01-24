https://ria.ru/20250124/gosduma-1995256144.html

Депутат Госдумы назвал ожидаемым срыв Зеленским мирного соглашения

Депутат Госдумы назвал ожидаемым срыв Зеленским мирного соглашения - РИА Новости, 24.01.2025

Депутат Госдумы назвал ожидаемым срыв Зеленским мирного соглашения

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал ожидаемым срыв Владимиром Зеленским соглашения по урегулированию... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T08:51:00+03:00

2025-01-24T08:51:00+03:00

2025-01-24T08:51:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал ожидаемым срыв Владимиром Зеленским соглашения по урегулированию военного конфликта и призвал США прекратить все поставки оружия на Украину и финансовую поддержку. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News завил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Зеленский захотел воевать. "Заявление Трампа для нас не стало откровением. Поведение Зеленского ожидаемо. Вне сомнения, приверженец нацизма Зеленский является военным преступником, который целенаправленно и методично уничтожает украинский народ", - сказал Шеремет РИА Новости. При этом, по его словам, Зеленский является, прежде всего, удобным инструментом в руках Запада для ведения несправедливой и подлой борьбы, направленной на ослабление России. "Для прекращения военного конфликта Трампу стоит полностью прекратить финансирование Украины и поставки летального оружия. При соблюдении этого условия режим на Украине падет за неделю, а Трамп прославился бы в веках как человек слова, сохранивший жизнь и здоровье многих тысяч людей", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995244338.html

https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981484031.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, михаил шеремет