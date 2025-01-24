Рейтинг@Mail.ru
В ГД призвали создать программу возведения семейных студенческих общежитий - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/gosduma-1995242208.html
В ГД призвали создать программу возведения семейных студенческих общежитий
В ГД призвали создать программу возведения семейных студенческих общежитий - РИА Новости, 24.01.2025
В ГД призвали создать программу возведения семейных студенческих общежитий
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T04:21:00+03:00
2025-01-24T04:21:00+03:00
общество
сергей миронов
дмитрий чернышенко
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением разработать государственную программу строительства студенческих общежитий, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим рассмотреть возможность разработки и реализации федеральной государственной программы по организации семейных общежитий для студентов, в том числе - имеющих детей", - сказано в обращении. Как рассказал РИА Новости Миронов, в современных российских вузах не существует отдельных общежитий для семейных студентов и студентов с детьми, из-за этого состоящие в браке молодые люди сталкиваются с большими трудностями. "Вместе они жить не могут, а тяжелее всего приходится студентам, которые учатся в разных вузах. Они юридически не имеют права жить в одном общежитии, что приводит к стрессам и дополнительным расходам, связанным с постоянными поездками между разными кампусами", - сказал он. Парламентарий отметил, что многие молодые люди пытаются снимать жильё, но деньги на это есть далеко не у всех, а чтобы заработать на съёмную квартиру и прокормить семью, приходится много работать, "и очень быстро студентам становится не до учёбы". "Проблему семейной молодёжи надо решать, и делать это нужно не в масштабах отдельно взятого вуза или региона. Для этого нужна федеральная программа создания семейных студенческих общежитий. Её реализация поможет снять остроту общения между молодыми людьми, снизит финансовую нагрузку на студенческие семьи, и будет способствовать решению широкого круга социальных вопросов", – добавил Миронов. Он также подчеркнул, что создание условия для совместного проживания супругов в студенческих общежитиях является необходимым шагом для поддержки семейных ценностей. "Это важно для развития демографической политики, а создание нормальных человеческих условий для молодых семей будет способствовать увеличению рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране", – заключил депутат Госдумы.
https://ria.ru/20250124/stipendii-1995240833.html
https://ria.ru/20250124/gosduma-1995234764.html
https://ria.ru/20250122/studencheskiy-1995010564.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей миронов, дмитрий чернышенко, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ
В ГД призвали создать программу возведения семейных студенческих общежитий

Миронов предложил создать программу возведения семейных студенческих общежитий

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением разработать государственную программу строительства студенческих общежитий, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим рассмотреть возможность разработки и реализации федеральной государственной программы по организации семейных общежитий для студентов, в том числе - имеющих детей", - сказано в обращении.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Госдуме предложили увеличить размер студенческих стипендий
03:39
Как рассказал РИА Новости Миронов, в современных российских вузах не существует отдельных общежитий для семейных студентов и студентов с детьми, из-за этого состоящие в браке молодые люди сталкиваются с большими трудностями.
"Вместе они жить не могут, а тяжелее всего приходится студентам, которые учатся в разных вузах. Они юридически не имеют права жить в одном общежитии, что приводит к стрессам и дополнительным расходам, связанным с постоянными поездками между разными кампусами", - сказал он.
Парламентарий отметил, что многие молодые люди пытаются снимать жильё, но деньги на это есть далеко не у всех, а чтобы заработать на съёмную квартиру и прокормить семью, приходится много работать, "и очень быстро студентам становится не до учёбы".
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Госдуме предложили завершать сессию в вузах до Нового года
01:12
"Проблему семейной молодёжи надо решать, и делать это нужно не в масштабах отдельно взятого вуза или региона. Для этого нужна федеральная программа создания семейных студенческих общежитий. Её реализация поможет снять остроту общения между молодыми людьми, снизит финансовую нагрузку на студенческие семьи, и будет способствовать решению широкого круга социальных вопросов", – добавил Миронов.
Он также подчеркнул, что создание условия для совместного проживания супругов в студенческих общежитиях является необходимым шагом для поддержки семейных ценностей.
"Это важно для развития демографической политики, а создание нормальных человеческих условий для молодых семей будет способствовать увеличению рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране", – заключил депутат Госдумы.
Студенческие билеты - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
В Госдуму внесли проект об электронном студенческом билете
22 января, 17:06
 
ОбществоСергей МироновДмитрий ЧернышенкоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала