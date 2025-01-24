https://ria.ru/20250124/gosduma-1995242208.html

В ГД призвали создать программу возведения семейных студенческих общежитий

В ГД призвали создать программу возведения семейных студенческих общежитий - РИА Новости, 24.01.2025

В ГД призвали создать программу возведения семейных студенческих общежитий

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T04:21:00+03:00

2025-01-24T04:21:00+03:00

2025-01-24T04:21:00+03:00

общество

сергей миронов

дмитрий чернышенко

госдума рф

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением разработать государственную программу строительства студенческих общежитий, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим рассмотреть возможность разработки и реализации федеральной государственной программы по организации семейных общежитий для студентов, в том числе - имеющих детей", - сказано в обращении. Как рассказал РИА Новости Миронов, в современных российских вузах не существует отдельных общежитий для семейных студентов и студентов с детьми, из-за этого состоящие в браке молодые люди сталкиваются с большими трудностями. "Вместе они жить не могут, а тяжелее всего приходится студентам, которые учатся в разных вузах. Они юридически не имеют права жить в одном общежитии, что приводит к стрессам и дополнительным расходам, связанным с постоянными поездками между разными кампусами", - сказал он. Парламентарий отметил, что многие молодые люди пытаются снимать жильё, но деньги на это есть далеко не у всех, а чтобы заработать на съёмную квартиру и прокормить семью, приходится много работать, "и очень быстро студентам становится не до учёбы". "Проблему семейной молодёжи надо решать, и делать это нужно не в масштабах отдельно взятого вуза или региона. Для этого нужна федеральная программа создания семейных студенческих общежитий. Её реализация поможет снять остроту общения между молодыми людьми, снизит финансовую нагрузку на студенческие семьи, и будет способствовать решению широкого круга социальных вопросов", – добавил Миронов. Он также подчеркнул, что создание условия для совместного проживания супругов в студенческих общежитиях является необходимым шагом для поддержки семейных ценностей. "Это важно для развития демографической политики, а создание нормальных человеческих условий для молодых семей будет способствовать увеличению рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране", – заключил депутат Госдумы.

https://ria.ru/20250124/stipendii-1995240833.html

https://ria.ru/20250124/gosduma-1995234764.html

https://ria.ru/20250122/studencheskiy-1995010564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, сергей миронов, дмитрий чернышенко, госдума рф