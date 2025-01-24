Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали слова Сырского о новом наступлении ВСУ - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:30 24.01.2025 (обновлено: 12:10 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/gosduma-1995238140.html
В Госдуме прокомментировали слова Сырского о новом наступлении ВСУ
В Госдуме прокомментировали слова Сырского о новом наступлении ВСУ - РИА Новости, 24.01.2025
В Госдуме прокомментировали слова Сырского о новом наступлении ВСУ
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о якобы новом... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T02:30:00+03:00
2025-01-24T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
александр сырский
дмитрий белик
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о якобы новом наступлении "типичным ходом государственной пропаганды".Ранее Сырский в интервью украинскому радио "Байрактар" назвал успешным украинские действия на Курском направлении, выразив надежду, что они будут не последним. При этом Минобороны России сообщило 17 января, что российские войска освободили 801 квадратный километр, или 63,2 процента от изначально занятой украинскими войсками территории в Курской области. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям, однако получит достойный ответ и все стоящие перед Россией цели будут достигнуты. "Планировать наступления и наступать — это разные вещи. В планах украинские генералы и до Москвы дошли, а на деле их из Донбасса вытесняют и в Курской области жгут. Так что заявление Сырского — типичный ход государственной пропаганды, ведь языком трепать — не бомбы на головы получать", — сказал Белик РИА Новости.По его словам, Сырский хорохорится перед прессой, чтоб все считали курскую авантюру удачным тактическим ходом со стороны Украины."На самом деле надежда на "сильные позиции" по захвату российской территории в переговорах по окончанию конфликта слабеет с каждым днем", — сказал депутат. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. При этом преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995130799.html
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995101188.html
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995080364.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, украина, александр сырский, дмитрий белик, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Александр Сырский, Дмитрий Белик, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Госдуме прокомментировали слова Сырского о новом наступлении ВСУ

Депутат Белик: слова Сырского о новом наступлении являются типичной пропагандой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о якобы новом наступлении "типичным ходом государственной пропаганды".
Ранее Сырский в интервью украинскому радио "Байрактар" назвал успешным украинские действия на Курском направлении, выразив надежду, что они будут не последним. При этом Минобороны России сообщило 17 января, что российские войска освободили 801 квадратный километр, или 63,2 процента от изначально занятой украинскими войсками территории в Курской области. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям, однако получит достойный ответ и все стоящие перед Россией цели будут достигнуты.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В Госдуме обвинили Трампа в незнании истории
Вчера, 14:24
"Планировать наступления и наступать — это разные вещи. В планах украинские генералы и до Москвы дошли, а на деле их из Донбасса вытесняют и в Курской области жгут. Так что заявление Сырского — типичный ход государственной пропаганды, ведь языком трепать — не бомбы на головы получать", — сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Сырский хорохорится перед прессой, чтоб все считали курскую авантюру удачным тактическим ходом со стороны Украины.
"На самом деле надежда на "сильные позиции" по захвату российской территории в переговорах по окончанию конфликта слабеет с каждым днем", — сказал депутат.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В Госдуме назвали ультиматум Трампа работой на публику
Вчера, 11:54
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
При этом преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о новых регионах России
Вчера, 09:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаАлександр СырскийДмитрий БеликВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала