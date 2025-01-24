https://ria.ru/20250124/gosduma-1995238140.html

В Госдуме прокомментировали слова Сырского о новом наступлении ВСУ

В Госдуме прокомментировали слова Сырского о новом наступлении ВСУ - РИА Новости, 24.01.2025

В Госдуме прокомментировали слова Сырского о новом наступлении ВСУ

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о якобы новом... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T02:30:00+03:00

2025-01-24T02:30:00+03:00

2025-01-24T12:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

александр сырский

дмитрий белик

владимир путин

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о якобы новом наступлении "типичным ходом государственной пропаганды".Ранее Сырский в интервью украинскому радио "Байрактар" назвал успешным украинские действия на Курском направлении, выразив надежду, что они будут не последним. При этом Минобороны России сообщило 17 января, что российские войска освободили 801 квадратный километр, или 63,2 процента от изначально занятой украинскими войсками территории в Курской области. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям, однако получит достойный ответ и все стоящие перед Россией цели будут достигнуты. "Планировать наступления и наступать — это разные вещи. В планах украинские генералы и до Москвы дошли, а на деле их из Донбасса вытесняют и в Курской области жгут. Так что заявление Сырского — типичный ход государственной пропаганды, ведь языком трепать — не бомбы на головы получать", — сказал Белик РИА Новости.По его словам, Сырский хорохорится перед прессой, чтоб все считали курскую авантюру удачным тактическим ходом со стороны Украины."На самом деле надежда на "сильные позиции" по захвату российской территории в переговорах по окончанию конфликта слабеет с каждым днем", — сказал депутат. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. При этом преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250123/gosduma-1995130799.html

https://ria.ru/20250123/gosduma-1995101188.html

https://ria.ru/20250123/gosduma-1995080364.html

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россия, курская область, украина, александр сырский, дмитрий белик, владимир путин, вооруженные силы украины