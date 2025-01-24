https://ria.ru/20250124/gorlovka-1995392319.html

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 12

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 12 - РИА Новости, 24.01.2025

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 12

Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск возросло до 12, повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры,... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T19:11:00+03:00

2025-01-24T19:11:00+03:00

2025-01-24T20:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск возросло до 12, повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщал, что в результате обстрела Горловки одна мирная жительница погибла, еще десять человек получили ранения. "Двенадцать мирных жителей Горловки получили ранения в результате украинской вооружённой агрессии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило, что ВСУ с 18.00 по 18.05 выпустили по Горловке шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Приходько также сообщил, что в результате массированного обстрела были зафиксированы повреждения домов и объектов гражданской инфраструктуры в центре города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250124/minzdrav-1995349054.html

https://ria.ru/20250124/rabota-1995332385.html

горловка

донецкая народная республика

украина

россия

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, россия