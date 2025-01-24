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Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 12 - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:11 24.01.2025 (обновлено: 20:40 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/gorlovka-1995392319.html
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 12
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 12 - РИА Новости, 24.01.2025
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 12
Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск возросло до 12, повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры,... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T19:11:00+03:00
2025-01-24T20:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
россия
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск возросло до 12, повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщал, что в результате обстрела Горловки одна мирная жительница погибла, еще десять человек получили ранения. "Двенадцать мирных жителей Горловки получили ранения в результате украинской вооружённой агрессии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило, что ВСУ с 18.00 по 18.05 выпустили по Горловке шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Приходько также сообщил, что в результате массированного обстрела были зафиксированы повреждения домов и объектов гражданской инфраструктуры в центре города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250124/minzdrav-1995349054.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Россия
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 12

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки в ДНР возросло до 12

© Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела ВСУ в Горловке. 24 января 2025
Последствия обстрела ВСУ в Горловке. 24 января 2025 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела ВСУ в Горловке. 24 января 2025
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск возросло до 12, повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько.
Ранее Приходько сообщал, что в результате обстрела Горловки одна мирная жительница погибла, еще десять человек получили ранения.
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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Бехтеры
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"Двенадцать мирных жителей Горловки получили ранения в результате украинской вооружённой агрессии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило, что ВСУ с 18.00 по 18.05 выпустили по Горловке шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Приходько также сообщил, что в результате массированного обстрела были зафиксированы повреждения домов и объектов гражданской инфраструктуры в центре города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролРоссия
 
 
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