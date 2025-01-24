https://ria.ru/20250124/gorlovka-1995351501.html
При обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро
При обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро - РИА Новости, 24.01.2025
При обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро
При обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро, написал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:11:00+03:00
2025-01-24T16:11:00+03:00
2025-01-24T16:37:00+03:00
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горловка
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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. При обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро, написал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Строитель" погибла мирная жительница Горловки. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", — говорится в публикации.Изначально было известно о четырех пострадавших в результате атаки. Администрация главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщала, что ВСУ обстреляли жилой массив "Строитель" снарядами калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20250123/medvedev-1995209724.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Украина
При обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро
Мэр Приходько: при обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро