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При обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 24.01.2025 (обновлено: 16:37 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/gorlovka-1995351501.html
При обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро
При обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро - РИА Новости, 24.01.2025
При обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро
При обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро, написал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:11:00+03:00
2025-01-24T16:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. При обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро, написал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Строитель" погибла мирная жительница Горловки. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", — говорится в публикации.Изначально было известно о четырех пострадавших в результате атаки. Администрация главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщала, что ВСУ обстреляли жилой массив "Строитель" снарядами калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20250123/medvedev-1995209724.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Украина
При обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро

Мэр Приходько: при обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро

© РИА Новости / Юрий Лашов | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. При обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро, написал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Строитель" погибла мирная жительница Горловки. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", — говорится в публикации.
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Изначально было известно о четырех пострадавших в результате атаки.
Администрация главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщала, что ВСУ обстреляли жилой массив "Строитель" снарядами калибра 155 миллиметров.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР, до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек.

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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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