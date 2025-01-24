https://ria.ru/20250124/gorlovka-1995351501.html

При обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро

При обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро - РИА Новости, 24.01.2025

При обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро

При обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро, написал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:11:00+03:00

2025-01-24T16:11:00+03:00

2025-01-24T16:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106673/40/1066734057_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4808c211d46c0aac15e72b317f3414fc.jpg

ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. При обстреле Горловки погиб один человек, пострадали шестеро, написал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Строитель" погибла мирная жительница Горловки. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", — говорится в публикации.Изначально было известно о четырех пострадавших в результате атаки. Администрация главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщала, что ВСУ обстреляли жилой массив "Строитель" снарядами калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20250123/medvedev-1995209724.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, украина