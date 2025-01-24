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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 24.01.2025
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате украинского обстрела жилого массива "Строитель" в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:45:00+03:00
2025-01-24T15:45:00+03:00
2025-01-24T15:45:00+03:00
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате украинского обстрела жилого массива "Строитель" в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Строитель" ранена мирная жительница Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило, что ВСУ в 15.10 мск выпустили по Никитовскому району Горловки два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При украинском обстреле жилого массива в Горловке пострадала мирная жительница