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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:45 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/gorlovka-1995347896.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 24.01.2025
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате украинского обстрела жилого массива "Строитель" в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:45:00+03:00
2025-01-24T15:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
россия
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате украинского обстрела жилого массива "Строитель" в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Строитель" ранена мирная жительница Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило, что ВСУ в 15.10 мск выпустили по Никитовскому району Горловки два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250124/rabota-1995332385.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Россия
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

При украинском обстреле жилого массива в Горловке пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате украинского обстрела жилого массива "Строитель" в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Строитель" ранена мирная жительница Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило, что ВСУ в 15.10 мск выпустили по Никитовскому району Горловки два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролРоссия
 
 
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