https://ria.ru/20250124/gorlovka-1995347896.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 24.01.2025

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранения в результате украинского обстрела жилого массива "Строитель" в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:45:00+03:00

2025-01-24T15:45:00+03:00

2025-01-24T15:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

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стирол

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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате украинского обстрела жилого массива "Строитель" в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Строитель" ранена мирная жительница Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило, что ВСУ в 15.10 мск выпустили по Никитовскому району Горловки два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250124/rabota-1995332385.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, россия