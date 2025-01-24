https://ria.ru/20250124/geroy-1995237262.html

Штурмовику из Дагестана присвоили звание Героя России

Штурмовику из Дагестана присвоили звание Героя России - РИА Новости, 24.01.2025

Штурмовику из Дагестана присвоили звание Героя России

Звание Героя России присвоено уроженцу Дагестана, участнику специальной военной операции - штурмовику Рамазану Кантулаеву, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T02:02:00+03:00

2025-01-24T02:02:00+03:00

2025-01-24T10:53:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 24 янв - РИА Новости. Звание Героя России присвоено уроженцу Дагестана, участнику специальной военной операции - штурмовику Рамазану Кантулаеву, сообщается в Telegram-канале администрации Лакского района Дагестана. "Звание Героя России присвоено лакцу, Кантулаеву Рамазану Гадисовичу… Награда была вручена в зоне СВО", - говорится в сообщении. По информации администрации района, штурмовые группы под командованием Кантулаева выдвинулись, получив задачу выбить противника с тактически значимых позиций. Молодой офицер грамотно организовал разведку, он и его бойцы, рискуя жизнями, нашли наиболее выгодные и скрытые пути движения к позициям врага. Отмечается, что благодаря мужеству лейтенанта, а также слаженности и профессионализму его подчиненных, удалось взять штурмом и удержать важный укрепленный район противника, а также создать условия для дальнейшего наступления российских войск. Ранее звание Героя России было присвоено 13 дагестанцам-участникам СВО.

https://ria.ru/20250111/geroy-1993263192.html

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безопасность, россия, лакский район