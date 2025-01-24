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Штурмовику из Дагестана присвоили звание Героя России - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:02 24.01.2025 (обновлено: 10:53 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/geroy-1995237262.html
Штурмовику из Дагестана присвоили звание Героя России
Штурмовику из Дагестана присвоили звание Героя России - РИА Новости, 24.01.2025
Штурмовику из Дагестана присвоили звание Героя России
Звание Героя России присвоено уроженцу Дагестана, участнику специальной военной операции - штурмовику Рамазану Кантулаеву, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T02:02:00+03:00
2025-01-24T10:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
лакский район
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МАХАЧКАЛА, 24 янв - РИА Новости. Звание Героя России присвоено уроженцу Дагестана, участнику специальной военной операции - штурмовику Рамазану Кантулаеву, сообщается в Telegram-канале администрации Лакского района Дагестана. "Звание Героя России присвоено лакцу, Кантулаеву Рамазану Гадисовичу… Награда была вручена в зоне СВО", - говорится в сообщении. По информации администрации района, штурмовые группы под командованием Кантулаева выдвинулись, получив задачу выбить противника с тактически значимых позиций. Молодой офицер грамотно организовал разведку, он и его бойцы, рискуя жизнями, нашли наиболее выгодные и скрытые пути движения к позициям врага. Отмечается, что благодаря мужеству лейтенанта, а также слаженности и профессионализму его подчиненных, удалось взять штурмом и удержать важный укрепленный район противника, а также создать условия для дальнейшего наступления российских войск. Ранее звание Героя России было присвоено 13 дагестанцам-участникам СВО.
https://ria.ru/20250111/geroy-1993263192.html
https://ria.ru/20241201/geroy-1986735619.html
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безопасность, россия, лакский район
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Лакский район
Штурмовику из Дагестана присвоили звание Героя России

Штурмовику из Дагестана Рамазану Кантулаеву присвоили звание Героя России

© Фото : Лакский район/TelegramШтурмовик Рамазан Кантулаев, которому присвоено звание Героя России
Штурмовик Рамазан Кантулаев, которому присвоено звание Героя России - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : Лакский район/Telegram
Штурмовик Рамазан Кантулаев, которому присвоено звание Героя России. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 24 янв - РИА Новости. Звание Героя России присвоено уроженцу Дагестана, участнику специальной военной операции - штурмовику Рамазану Кантулаеву, сообщается в Telegram-канале администрации Лакского района Дагестана.
"Звание Героя России присвоено лакцу, Кантулаеву Рамазану Гадисовичу… Награда была вручена в зоне СВО", - говорится в сообщении.
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11 января, 15:29
По информации администрации района, штурмовые группы под командованием Кантулаева выдвинулись, получив задачу выбить противника с тактически значимых позиций. Молодой офицер грамотно организовал разведку, он и его бойцы, рискуя жизнями, нашли наиболее выгодные и скрытые пути движения к позициям врага.
Отмечается, что благодаря мужеству лейтенанта, а также слаженности и профессионализму его подчиненных, удалось взять штурмом и удержать важный укрепленный район противника, а также создать условия для дальнейшего наступления российских войск.
Ранее звание Героя России было присвоено 13 дагестанцам-участникам СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛакский район
 
 
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