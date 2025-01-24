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Комиссия ГД утвердит проект об исключении иноагентов из просвещения - РИА Новости, 24.01.2025
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08:12 24.01.2025 (обновлено: 08:43 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/gd-1995253220.html
Комиссия ГД утвердит проект об исключении иноагентов из просвещения
Комиссия ГД утвердит проект об исключении иноагентов из просвещения - РИА Новости, 24.01.2025
Комиссия ГД утвердит проект об исключении иноагентов из просвещения
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ 28 января планирует утвердить пакет законопроектов о полном исключении... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T08:12:00+03:00
2025-01-24T08:43:00+03:00
россия
василий пискарев
госдума рф
общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ 28 января планирует утвердить пакет законопроектов о полном исключении иноагентов из процесса просвещения и образования в РФ, сообщил журналистам глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Во вторник, 28 января состоится очередное заседание комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. ​В целях защиты суверенитета и обеспечения безопасности нашей страны на комиссии планируется утвердить пакет законопроектов, направленных на введение: полного запрета иностранным агентам осуществлять просветительскую, образовательную деятельность", - сказал Пискарев.
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россия, василий пискарев, госдума рф, общество
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Общество
Комиссия ГД утвердит проект об исключении иноагентов из просвещения

Комиссия ГД планирует утвердить проект об исключении иноагентов из просвещения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ 28 января планирует утвердить пакет законопроектов о полном исключении иноагентов из процесса просвещения и образования в РФ, сообщил журналистам глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
"Во вторник, 28 января состоится очередное заседание комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. ​В целях защиты суверенитета и обеспечения безопасности нашей страны на комиссии планируется утвердить пакет законопроектов, направленных на введение: полного запрета иностранным агентам осуществлять просветительскую, образовательную деятельность", - сказал Пискарев.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Госдуме разрабатывают дополнительные меры против иноагентов
9 января, 08:13
 
РоссияВасилий ПискаревГосдума РФОбщество
 
 
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