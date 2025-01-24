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Австрийская OMV не исключила дальнейшего сотрудничества с "Газпромом" - РИА Новости, 24.01.2025
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18:58 24.01.2025 (обновлено: 19:18 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/gaz-1995388859.html
Австрийская OMV не исключила дальнейшего сотрудничества с "Газпромом"
Австрийская OMV не исключила дальнейшего сотрудничества с "Газпромом" - РИА Новости, 24.01.2025
Австрийская OMV не исключила дальнейшего сотрудничества с "Газпромом"
Австрийская OMV не исключает возврата к сотрудничеству с "Газпромом" в будущем, заявил глава компании Альфред Штерн в интервью газете Standard. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T18:58:00+03:00
2025-01-24T19:18:00+03:00
европа
украина
альфред штерн
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ВЕНА, 24 янв — РИА Новости. Австрийская OMV не исключает возврата к сотрудничеству с "Газпромом" в будущем, заявил глава компании Альфред Штерн в интервью газете Standard. "Цены на энергоносители и газ должны продолжать снижаться. Этого можно добиться только за счет увеличения предложения. Поэтому мы не можем позволить себе исключать доступные источники", — ответил он на вопрос, можно ли считать сотрудничество OMV и "Газпрома" пройденным этапом. По словам Штерна, цена на газ по-прежнему выше, чем до начала конфликта на Украине в 2022 году, что приводит к значительным трудностям в экономике, промышленности и в обществе. "Впервые более чем за 60 лет у нас больше нет контрактов на поставку российского газа, и альтернативные источники поставок газа стали играть важную роль. Однако Европа стала гораздо больше зависеть от поставок СПГ", — добавил глава компании.Соглашение было подписано в 2006 году и рассчитано до 2040-го. При этом австрийская компания утверждает, что в течение последних трех лет объемы поставок по нему якобы полностью диверсифицировались за счет альтернативных источников газа.В ноябре OMV, вопреки запрету арбитражного суда Северо-Западного округа, продолжила международный суд с "Газпромом", в результате получив решение Стокгольмского арбитража о присуждении ей 230 миллионов евро за "недопоставки от российского газа". Австрийская компания решила зачесть эту сумму в счет нынешних поставок. Она также не исключала ухудшения договорных отношений с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киевские власти отвергли возможность продления этого соглашения, поэтому "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился для этого технической и юридической возможности.Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
https://ria.ru/20241213/posol-1989044193.html
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европа, украина, альфред штерн, omv, газпром, стокгольмский арбитраж, в мире
Европа, Украина, Альфред Штерн, OMV, Газпром, Стокгольмский арбитраж, В мире
Австрийская OMV не исключила дальнейшего сотрудничества с "Газпромом"

Глава австрийской OMV Штерн не исключил возврата к сотрудничеству с "Газпромом"

© AFP 2024 / JOE KLAMARЗавод австрийского консерна OMV
Завод австрийского консерна OMV - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AFP 2024 / JOE KLAMAR
Завод австрийского консерна OMV. Архивное фото
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ВЕНА, 24 янв — РИА Новости. Австрийская OMV не исключает возврата к сотрудничеству с "Газпромом" в будущем, заявил глава компании Альфред Штерн в интервью газете Standard.
"Цены на энергоносители и газ должны продолжать снижаться. Этого можно добиться только за счет увеличения предложения. Поэтому мы не можем позволить себе исключать доступные источники", — ответил он на вопрос, можно ли считать сотрудничество OMV и "Газпрома" пройденным этапом.
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По словам Штерна, цена на газ по-прежнему выше, чем до начала конфликта на Украине в 2022 году, что приводит к значительным трудностям в экономике, промышленности и в обществе.
"Впервые более чем за 60 лет у нас больше нет контрактов на поставку российского газа, и альтернативные источники поставок газа стали играть важную роль. Однако Европа стала гораздо больше зависеть от поставок СПГ", — добавил глава компании.
Соглашение было подписано в 2006 году и рассчитано до 2040-го. При этом австрийская компания утверждает, что в течение последних трех лет объемы поставок по нему якобы полностью диверсифицировались за счет альтернативных источников газа.
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В ноябре OMV, вопреки запрету арбитражного суда Северо-Западного округа, продолжила международный суд с "Газпромом", в результате получив решение Стокгольмского арбитража о присуждении ей 230 миллионов евро за "недопоставки от российского газа". Австрийская компания решила зачесть эту сумму в счет нынешних поставок. Она также не исключала ухудшения договорных отношений с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок.
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киевские власти отвергли возможность продления этого соглашения, поэтому "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился для этого технической и юридической возможности.
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
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