https://ria.ru/20250124/gaz-1995371910.html

В ЕС могут обсудить вопрос о транзите газа через Украину 27 января

В ЕС могут обсудить вопрос о транзите газа через Украину 27 января - РИА Новости, 24.01.2025

В ЕС могут обсудить вопрос о транзите газа через Украину 27 января

Вопрос о транзите российского газа через Украину может быть поднят на заседании глав МИД стран ЕС 27 января, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:23:00+03:00

2025-01-24T17:23:00+03:00

2025-01-24T17:23:00+03:00

венгрия

украина

брюссель

виктор орбан

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Вопрос о транзите российского газа через Украину может быть поднят на заседании глав МИД стран ЕС 27 января, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Я не исключаю, что этот вопрос может быть поднят одним министром… Но ранее мы контактировали со Словакией и Венгрией и сделали вывод, что их энергетической безопасности прекращение транзита не угрожает", - сказал он. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций.

https://ria.ru/20250101/gaz-1992266977.html

венгрия

украина

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венгрия, украина, брюссель, виктор орбан, евросоюз, в мире