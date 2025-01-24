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В ЕС могут обсудить вопрос о транзите газа через Украину 27 января - РИА Новости, 24.01.2025
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17:23 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/gaz-1995371910.html
В ЕС могут обсудить вопрос о транзите газа через Украину 27 января
В ЕС могут обсудить вопрос о транзите газа через Украину 27 января - РИА Новости, 24.01.2025
В ЕС могут обсудить вопрос о транзите газа через Украину 27 января
Вопрос о транзите российского газа через Украину может быть поднят на заседании глав МИД стран ЕС 27 января, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:23:00+03:00
2025-01-24T17:23:00+03:00
венгрия
украина
брюссель
виктор орбан
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Вопрос о транзите российского газа через Украину может быть поднят на заседании глав МИД стран ЕС 27 января, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Я не исключаю, что этот вопрос может быть поднят одним министром… Но ранее мы контактировали со Словакией и Венгрией и сделали вывод, что их энергетической безопасности прекращение транзита не угрожает", - сказал он. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций.
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венгрия, украина, брюссель, виктор орбан, евросоюз, в мире
Венгрия, Украина, Брюссель, Виктор Орбан, Евросоюз, В мире
В ЕС могут обсудить вопрос о транзите газа через Украину 27 января

Источник: ЕС может обсудить транзит российского газа через Украину 27 января

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Вопрос о транзите российского газа через Украину может быть поднят на заседании глав МИД стран ЕС 27 января, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Я не исключаю, что этот вопрос может быть поднят одним министром… Но ранее мы контактировали со Словакией и Венгрией и сделали вывод, что их энергетической безопасности прекращение транзита не угрожает", - сказал он.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
В Госдуме прокомментировали прекращение транзита российского газа
1 января, 21:08
 
ВенгрияУкраинаБрюссельВиктор ОрбанЕвросоюзВ мире
 
 
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