https://ria.ru/20250124/gaz-1995371910.html
В ЕС могут обсудить вопрос о транзите газа через Украину 27 января
В ЕС могут обсудить вопрос о транзите газа через Украину 27 января - РИА Новости, 24.01.2025
В ЕС могут обсудить вопрос о транзите газа через Украину 27 января
Вопрос о транзите российского газа через Украину может быть поднят на заседании глав МИД стран ЕС 27 января, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:23:00+03:00
2025-01-24T17:23:00+03:00
2025-01-24T17:23:00+03:00
венгрия
украина
брюссель
виктор орбан
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_165:413:3072:2048_1920x0_80_0_0_f581a67695eabfc0f4dff1ff327bf248.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Вопрос о транзите российского газа через Украину может быть поднят на заседании глав МИД стран ЕС 27 января, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Я не исключаю, что этот вопрос может быть поднят одним министром… Но ранее мы контактировали со Словакией и Венгрией и сделали вывод, что их энергетической безопасности прекращение транзита не угрожает", - сказал он. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций.
https://ria.ru/20250101/gaz-1992266977.html
венгрия
украина
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c424885aee47906d05e69835b5a4cb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, украина, брюссель, виктор орбан, евросоюз, в мире
Венгрия, Украина, Брюссель, Виктор Орбан, Евросоюз, В мире
В ЕС могут обсудить вопрос о транзите газа через Украину 27 января
Источник: ЕС может обсудить транзит российского газа через Украину 27 января