В молдавской оппозиции высказались о роли Санду в ситуации с газом
Депутат Цырдя назвал президента Молдавии в геополитической газовой игре
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду является пешкой в большой геополитической газовой игре, поэтому не признаёт долги республики перед "Газпромом", заявил депутат молдавского парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье
"Майя Григорьевна (Санду) играет роль пешки в большой геополитической газовой игре. Суть игры: монополизация европейского газового рынка Вашингтоном. Всех конкурентов будут выдавливать. Вначале это Россия. Потом и другие. Поэтому Майя Санду и вся ее камарилья обвиняют "Газпром", не признавая долгов перед российским концерном", - написал в своем Telegram-канале Цырдя.
При этом он подчеркнул, что долги перед "Газпромом" прописаны в соглашении, и они признаются самим "Молдовагаз" и Счетной палатой Молдавии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.