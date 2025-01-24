https://ria.ru/20250124/gaz-1995268214.html

В Приднестровье к середине февраля закончатся все энергоресурсы

В Приднестровье к середине февраля закончатся все энергоресурсы - РИА Новости, 24.01.2025

В Приднестровье к середине февраля закончатся все энергоресурсы

Газ в Приднестровье без поставок закончится через два дня, уголь — к середине февраля, после чего республика полностью останется без энергоресурсов, заявил... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T10:18:00+03:00

2025-01-24T10:18:00+03:00

2025-01-24T12:20:00+03:00

украина

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вадим красносельский

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Газ в Приднестровье без поставок закончится через два дня, уголь — к середине февраля, после чего республика полностью останется без энергоресурсов, заявил глава ПМР Вадим Красносельский в эфире телеканала "Россия 24"."У нас и так весьма сложная ситуация. На улице зима, людям холодно, в некоторых квартирах десять градусов тепла <...>. Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе, и без него будет очень тяжело. Конечно, без подачи газа, а в Приднестровье газифицированная теплоэнергетика, нам будет просто невозможно проживать в таких созданных условиях Молдовой", — сказал политик.Глава ПМР уточнил, что ситуация будет близка к катастрофе, если газ не поступит в регион до конца января. В то же время в регионе заканчиваются запасы угля."У нас Молдавская ГРЭС работает на угле на сегодняшний день, вырабатывая электроэнергию для Приднестровья. Запасов — максимум где-то до 16-17 февраля <...>. Больше угля нет и не будет", — отметил Красносельский.При этом, по его словам, поставки можно начать "хоть завтра", если Молдавия пропустит голубое топливо в республику."Молдова препятствует, я это официально говорю, поставкам энергоресурсов в Приднестровье, при этом обвиняет Россию. Россия сделала все для того, чтобы данная поставка была осуществлена через "Молдовагаз", — заявил политик.Политик уточнил, что Кишинев обещал в конце 2024 года обеспечить поставки газа в Приднестровье, но после начала переговоров стал препятствовать этому."Кроме заявлений, политизации, лжи со стороны Молдовы, в принципе, ничего нет, к сожалению. Движения газа нет. Все заявления так называемых спикеров — президента, парламента, бюро по интеграции — они пустые и ложные", — подчеркнул глава ПМР.С начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.

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https://ria.ru/20250118/pridnestrove-1994401418.html

https://ria.ru/20250116/gaz-1993950172.html

https://ria.ru/20250119/pridnestrove-1994499294.html

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украина, молдавия, кишинев, вадим красносельский, дмитрий песков, газпром, россия, молдовагаз