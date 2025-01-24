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Глава ПМР заявил о лжи со стороны Молдавии в вопросе поставок газа - РИА Новости, 24.01.2025
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10:16 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/gaz-1995266999.html
Глава ПМР заявил о лжи со стороны Молдавии в вопросе поставок газа
Глава ПМР заявил о лжи со стороны Молдавии в вопросе поставок газа - РИА Новости, 24.01.2025
Глава ПМР заявил о лжи со стороны Молдавии в вопросе поставок газа
Кроме заявлений, политизации и лжи со стороны Молдавии никакого изменения по поставкам газа нет, заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский в интервью... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:16:00+03:00
2025-01-24T10:16:00+03:00
в мире
молдавия
вадим красносельский
молдовагаз
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кроме заявлений, политизации и лжи со стороны Молдавии никакого изменения по поставкам газа нет, заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский в интервью телеканалу "Россия 24". "Президент Молдовы неоднократно в своих заявлениях публично, и другие должностные лица подтверждали готовность Молдовы через "Молдовагаз" поставлять топливо, газ в Приднестровье. Тем не менее, прошло уже пять дней. Кроме заявлений, политизации, лжи со стороны Молдовы, в принципе, ничего нет, к сожалению. Движения газа нет. Все заявления так называемых спикеров (Молдавии) - президента, парламента, бюро по интеграции - они пустые и ложные", - заявил Красносельский.
https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995262722.html
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в мире, молдавия, вадим красносельский, молдовагаз
В мире, Молдавия, Вадим Красносельский, Молдовагаз
Глава ПМР заявил о лжи со стороны Молдавии в вопросе поставок газа

Глава ПМР Красноселький заявил о лжи со стороны Молдавии в вопросе поставок газа

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кроме заявлений, политизации и лжи со стороны Молдавии никакого изменения по поставкам газа нет, заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский в интервью телеканалу "Россия 24".
"Президент Молдовы неоднократно в своих заявлениях публично, и другие должностные лица подтверждали готовность Молдовы через "Молдовагаз" поставлять топливо, газ в Приднестровье. Тем не менее, прошло уже пять дней. Кроме заявлений, политизации, лжи со стороны Молдовы, в принципе, ничего нет, к сожалению. Движения газа нет. Все заявления так называемых спикеров (Молдавии) - президента, парламента, бюро по интеграции - они пустые и ложные", - заявил Красносельский.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Газ в Приднестровье закончится через два дня, заявил Красносельский
09:53
 
В миреМолдавияВадим КрасносельскийМолдовагаз
 
 
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