https://ria.ru/20250124/gaz-1995266999.html

Глава ПМР заявил о лжи со стороны Молдавии в вопросе поставок газа

Глава ПМР заявил о лжи со стороны Молдавии в вопросе поставок газа - РИА Новости, 24.01.2025

Глава ПМР заявил о лжи со стороны Молдавии в вопросе поставок газа

Кроме заявлений, политизации и лжи со стороны Молдавии никакого изменения по поставкам газа нет, заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский в интервью... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T10:16:00+03:00

2025-01-24T10:16:00+03:00

2025-01-24T10:16:00+03:00

в мире

молдавия

вадим красносельский

молдовагаз

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кроме заявлений, политизации и лжи со стороны Молдавии никакого изменения по поставкам газа нет, заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский в интервью телеканалу "Россия 24". "Президент Молдовы неоднократно в своих заявлениях публично, и другие должностные лица подтверждали готовность Молдовы через "Молдовагаз" поставлять топливо, газ в Приднестровье. Тем не менее, прошло уже пять дней. Кроме заявлений, политизации, лжи со стороны Молдовы, в принципе, ничего нет, к сожалению. Движения газа нет. Все заявления так называемых спикеров (Молдавии) - президента, парламента, бюро по интеграции - они пустые и ложные", - заявил Красносельский.

https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995262722.html

молдавия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, вадим красносельский, молдовагаз