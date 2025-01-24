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Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в похищении военных - РИА Новости, 24.01.2025
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12:35 24.01.2025 (обновлено: 15:20 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/fsb-1995298108.html
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в похищении военных
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в похищении военных - РИА Новости, 24.01.2025
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в похищении военных
Силовики задержали членов преступной группы по подозрению в похищении военнослужащих и вымогательствах, рассказали в УФСБ по Ростовской области. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:35:00+03:00
2025-01-24T15:20:00+03:00
происшествия
россия
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв — РИА Новости. Силовики задержали членов преступной группы по подозрению в похищении военнослужащих и вымогательствах, рассказали в УФСБ по Ростовской области."В отношении организатора и еще десяти лиц из числа участников указанной преступной группы СУ СК России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 "Похищение человека", части 3 статьи 163 УК России "Вымогательство", — говорится в сообщении.По информации ведомства, задержанные привлекли двух несовершеннолетних девушек, которые знакомились в интернете с военными — участниками СВО и вступали с ними в интимную связь. Далее подозреваемые похищали военнослужащих и под видом полицейских требовали более трех миллионов рублей за якобы невозбуждение уголовных дел из-за связи с несовершеннолетними.Кроме этого, фигуранты дела вымогали деньги у предпринимателей из Ростовской области: ранее судимый за мошенничество житель этого же региона представлялся сотрудником ЧВК "Вагнер" и оказывал на жертв психологическое давление. При этом он не служил в ВС России или добровольческих формированиях, а работал массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером.Задержанный организатор также использовал подобную схему с предпринимателями на новых российских территориях. В ней участвовал россиянин, представлявшийся помощником полномочного представителя президента на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей."В настоящее время все установленные участники преступной группы задержаны и находятся в СИЗО Ростова-на-Дону", — уточнили в ведомстве.При этом один из них пытался скрыться после объявления в федеральный розыск, но его задержали в Москве. У подозреваемых при обысках изъяли травматическое и охолощенное оружие, патроны, запрещенные вещества, стероиды, средства связи и военную форму с шевронами.
https://ria.ru/20241226/fsb-1991367336.html
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россия
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происшествия, россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область
Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Ростовская область
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в похищении военных

ФСБ задержала членов ОПГ, похищавших участников СВО и вымогавших у них деньги

Подозреваемые в похищении военнослужащих и вымогательствах
Подозреваемые в похищении военнослужащих и вымогательствах - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Подозреваемые в похищении военнослужащих и вымогательствах
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв — РИА Новости. Силовики задержали членов преступной группы по подозрению в похищении военнослужащих и вымогательствах, рассказали в УФСБ по Ростовской области.
"В отношении организатора и еще десяти лиц из числа участников указанной преступной группы СУ СК России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 "Похищение человека", части 3 статьи 163 УК России "Вымогательство", — говорится в сообщении.
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По информации ведомства, задержанные привлекли двух несовершеннолетних девушек, которые знакомились в интернете с военными — участниками СВО и вступали с ними в интимную связь. Далее подозреваемые похищали военнослужащих и под видом полицейских требовали более трех миллионов рублей за якобы невозбуждение уголовных дел из-за связи с несовершеннолетними.
Кроме этого, фигуранты дела вымогали деньги у предпринимателей из Ростовской области: ранее судимый за мошенничество житель этого же региона представлялся сотрудником ЧВК "Вагнер" и оказывал на жертв психологическое давление. При этом он не служил в ВС России или добровольческих формированиях, а работал массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером.
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Задержанный организатор также использовал подобную схему с предпринимателями на новых российских территориях. В ней участвовал россиянин, представлявшийся помощником полномочного представителя президента на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
"В настоящее время все установленные участники преступной группы задержаны и находятся в СИЗО Ростова-на-Дону", — уточнили в ведомстве.
При этом один из них пытался скрыться после объявления в федеральный розыск, но его задержали в Москве.
У подозреваемых при обысках изъяли травматическое и охолощенное оружие, патроны, запрещенные вещества, стероиды, средства связи и военную форму с шевронами.
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