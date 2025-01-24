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Медведев попросил регионы уделять внимание вернувшимся с фронта бойцам
Медведев попросил регионы уделять внимание вернувшимся с фронта бойцам - РИА Новости, 24.01.2025
Медведев попросил регионы уделять внимание вернувшимся с фронта бойцам
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев попросил регионы уделять особое внимание помощи вернувшимся бойцам. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T14:54:00+03:00
2025-01-24T14:54:00+03:00
2025-01-24T15:04:00+03:00
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев попросил регионы уделять особое внимание помощи вернувшимся бойцам."Особое внимание я прошу обратить на поддержку и помощь тем, кто сражается на переднем крае и вернулся с фронта. Это общая ответственность глав субъектов федерации, в том числе, я знаю, что каждый из вас на своём рабочем месте этим занимается практически каждый день. Но внимание к этой теме ослаблять нельзя", - сказал Медведев на заседании Межведомственной комиссии Совбеза РФ по комплектованию Вооружённых сил военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.Видео опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250124/medvedev-1995337596.html
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россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев попросил регионы уделять внимание вернувшимся с фронта бойцам
Медведев попросил регионы уделять особое внимание вернувшимся с фронта бойцам