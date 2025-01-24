https://ria.ru/20250124/fosagro-1995375242.html

Гранты "Зеленая химия для жизни" за 10 лет получили 55 ученых из 33 стран

Гранты "Зеленая химия для жизни" за 10 лет получили 55 ученых из 33 стран - РИА Новости, 24.01.2025

Гранты "Зеленая химия для жизни" за 10 лет получили 55 ученых из 33 стран

За время существования совместной грантовой программы "ФосАгро", ЮНЕСКО и Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) "Зеленая химия для... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:41:00+03:00

2025-01-24T17:41:00+03:00

2025-01-24T17:41:00+03:00

фосагро

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. За время существования совместной грантовой программы "ФосАгро", ЮНЕСКО и Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) "Зеленая химия для жизни" международное научное жюри предоставило гранты 55 молодым ученым из 33 государств, сообщает "ФосАгро". Итоги 10-летней работы программы и ее VIII раунда международные эксперты оценили на заседании оргкомитета, они обменялись мнениями о практическом применении инновационных разработок молодых ученых и обсудили перспективы развития грантового проекта. "Партнерство "ФосАгро"/ЮНЕСКО/ИЮПАК в области зеленой химии стало локомотивом инноваций и устойчивости, и вклад "ФосАгро" играет решающую роль для его успеха.... В рамках этой инициативы мы предоставляем гранты молодым ученым, позволяя им проводить новаторские исследования, соответствующие 12 принципам зеленой химии и способствующие достижению Целей устойчивого развития ООН", - отметила в обращении к международному научному жюри программы заместитель генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Лидия Брито. Она напомнила, что финансовая поддержка "ФосАгро" позволила выделить средства на реализацию более 50 инновационных проектов из всех географических регионов. Эти проекты были отобраны из более чем 1000 заявок, продемонстрировав талант и креативность молодых ученых по всему миру. В частности, в 2024 году было выбрано семь победителей из России, Бразилии, Туниса, ОАЭ, Португалии и Пакистана с инновационными разработками в сферах зеленой химии, устойчивого развития, продовольствия и рационального использования природных ресурсов. "Зеленая химия для жизни" – это первый в истории ЮНЕСКО и всей системы ООН проект, который реализуется за счет средств российского бизнеса. С 2013 по 2024 год "ФосАгро" направила на его развитие почти 2,5 миллиона долларов", - подчеркивается в сообщении. Как отметила на заседании директор Института химии и проблем устойчивого развития РХТУ имени Д.И. Менделеева Наталия Тарасова, уникальность этого проекта также заключается в том, что впервые на международном научном уровне отмечаются достижения молодых ученых из всех регионов мира в области зеленой химии, которая является основным инструментом достижения Целей устойчивого развития ООН". "10 лет назад, когда был дан старт программе "Зеленая химия для жизни", мы стремились направить усилия молодых ученых в сторону разработки новых технологий, позволяющих эффективно ответить на глобальные вызовы, стоящие перед человечеством. Нашей общей целью была и остается популяризация новой этики прогресса, когда научно-техническое развитие предусматривает заботу о сохранении природного многообразия и благополучии будущих поколений", - резюмировал первый заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" Сиродж Лоиков.

https://ria.ru/20241227/rapu-1991685375.html

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фосагро, россия, наука