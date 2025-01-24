https://ria.ru/20250124/flag-1995280185.html
В центре Великой Новоселки подняли российский флаг, заявил Рогов
В центре Великой Новоселки подняли российский флаг, заявил Рогов - РИА Новости, 24.01.2025
В центре Великой Новоселки подняли российский флаг, заявил Рогов
Российские бойцы подняли флаг РФ в Великой Новоселке на западе ДНР, бои за освобождение поселка продолжаются, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:11:00+03:00
2025-01-24T11:11:00+03:00
2025-01-24T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995281707_29:0:777:421_1920x0_80_0_0_ace7128ae5f5a04d523075b3ae3034b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Российские бойцы подняли флаг РФ в Великой Новоселке на западе ДНР, бои за освобождение поселка продолжаются, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке находится в оперативном окружении, основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ там перерезан. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке, ультиматум о сдаче в плен. "В центре Великой Новоселке на одном из жилых домов наши бойцы подняли российский триколор. При этом бои за полное освобождение поселка продолжаются", - сказал Рогов. По его словам, российские войска расширяют зону своего контроля в поселке. Великая Новоселка расположена на стыке ДНР и Запорожской области. В селе находится крупный командный и логистический пункт противника.
https://ria.ru/20250124/trebovaniya-1995242003.html
донецкая народная республика
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995281707_122:0:683:421_1920x0_80_0_0_0382a4a420cc75d6f14c21de1eeb06d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В центре Великой Новоселки подняли российский флаг, заявил Рогов
Рогов: в центре Великой Новоселки на западе ДНР подняли российский флаг