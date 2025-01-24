https://ria.ru/20250124/flag-1995280185.html

В центре Великой Новоселки подняли российский флаг, заявил Рогов

В центре Великой Новоселки подняли российский флаг, заявил Рогов - РИА Новости, 24.01.2025

В центре Великой Новоселки подняли российский флаг, заявил Рогов

Российские бойцы подняли флаг РФ в Великой Новоселке на западе ДНР, бои за освобождение поселка продолжаются, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T11:11:00+03:00

2025-01-24T11:11:00+03:00

2025-01-24T11:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Российские бойцы подняли флаг РФ в Великой Новоселке на западе ДНР, бои за освобождение поселка продолжаются, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке находится в оперативном окружении, основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ там перерезан. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке, ультиматум о сдаче в плен. "В центре Великой Новоселке на одном из жилых домов наши бойцы подняли российский триколор. При этом бои за полное освобождение поселка продолжаются", - сказал Рогов. По его словам, российские войска расширяют зону своего контроля в поселке. Великая Новоселка расположена на стыке ДНР и Запорожской области. В селе находится крупный командный и логистический пункт противника.

https://ria.ru/20250124/trebovaniya-1995242003.html

донецкая народная республика

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины