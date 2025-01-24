Рейтинг@Mail.ru
В центре Великой Новоселки подняли российский флаг, заявил Рогов - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 24.01.2025 (обновлено: 11:34 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/flag-1995280185.html
В центре Великой Новоселки подняли российский флаг, заявил Рогов
В центре Великой Новоселки подняли российский флаг, заявил Рогов - РИА Новости, 24.01.2025
В центре Великой Новоселки подняли российский флаг, заявил Рогов
Российские бойцы подняли флаг РФ в Великой Новоселке на западе ДНР, бои за освобождение поселка продолжаются, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:11:00+03:00
2025-01-24T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995281707_29:0:777:421_1920x0_80_0_0_ace7128ae5f5a04d523075b3ae3034b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Российские бойцы подняли флаг РФ в Великой Новоселке на западе ДНР, бои за освобождение поселка продолжаются, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке находится в оперативном окружении, основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ там перерезан. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке, ультиматум о сдаче в плен. "В центре Великой Новоселке на одном из жилых домов наши бойцы подняли российский триколор. При этом бои за полное освобождение поселка продолжаются", - сказал Рогов. По его словам, российские войска расширяют зону своего контроля в поселке. Великая Новоселка расположена на стыке ДНР и Запорожской области. В селе находится крупный командный и логистический пункт противника.
https://ria.ru/20250124/trebovaniya-1995242003.html
донецкая народная республика
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995281707_122:0:683:421_1920x0_80_0_0_0382a4a420cc75d6f14c21de1eeb06d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В центре Великой Новоселки подняли российский флаг, заявил Рогов

Рогов: в центре Великой Новоселки на западе ДНР подняли российский флаг

© Воин DV/TelegramРоссийские бойцы подняли флаг РФ в Великой Новоселке на западе ДНР
Российские бойцы подняли флаг РФ в Великой Новоселке на западе ДНР - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Воин DV/Telegram
Российские бойцы подняли флаг РФ в Великой Новоселке на западе ДНР
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Российские бойцы подняли флаг РФ в Великой Новоселке на западе ДНР, бои за освобождение поселка продолжаются, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке находится в оперативном окружении, основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ там перерезан. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке, ультиматум о сдаче в плен.
«
"В центре Великой Новоселке на одном из жилых домов наши бойцы подняли российский триколор. При этом бои за полное освобождение поселка продолжаются", - сказал Рогов.
По его словам, российские войска расширяют зону своего контроля в поселке.
Великая Новоселка расположена на стыке ДНР и Запорожской области. В селе находится крупный командный и логистический пункт противника.
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В США выдвинули неожиданные требования по Украине
04:03
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала