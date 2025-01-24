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В Рязанской области заявили о распространении фейковых сообщений о взрывах
В Рязанской области заявили о распространении фейковых сообщений о взрывах - РИА Новости, 24.01.2025
В Рязанской области заявили о распространении фейковых сообщений о взрывах
Правительство Рязанской области после уничтожения беспилотников в регионе заявило о распространении фейковых сообщений о пожарах и взрывах. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:33:00+03:00
2025-01-24T11:33:00+03:00
2025-01-24T11:39:00+03:00
происшествия
рязанская область
павел малков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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РЯЗАНЬ, 24 янв – РИА Новости. Правительство Рязанской области после уничтожения беспилотников в регионе заявило о распространении фейковых сообщений о пожарах и взрывах. Ночью в пятницу губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что средствами ПВО и РЭБ над территорией региона уничтожены беспилотные летательные аппараты. Он уточнял, что обломки попали в частный дом, возник пожар, который ликвидировали в кратчайшие сроки. В оперштабе области РИА Новости сообщали о ликвидации последствий попадания обломков сбитого БПЛА на территории одного из предприятий. По данным Минобороны РФ, в течение ночи над Рязанской областью уничтожено 20 беспилотников. "Напоминаем, что нельзя снимать и выкладывать в открытый доступ фото и видео происходящего. В сети распространяются фейковые сообщения о взрывах и пожарах. Пользуйтесь только официальными источниками информации", - сообщается в Telegram-канале правительства региона. Уточняется, что после уничтожения БПЛА в области "жертв нет, материальный ущерб оценивается".
https://ria.ru/20250124/minoborony-1995249981.html
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происшествия, рязанская область, павел малков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Рязанская область, Павел Малков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Рязанской области заявили о распространении фейковых сообщений о взрывах
Правительство Рязанской области заявило о фейках после уничтожения БПЛА