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ФАС возбудила дело против МТС - РИА Новости, 24.01.2025
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12:20 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/fas-1995292500.html
ФАС возбудила дело против МТС
ФАС возбудила дело против МТС - РИА Новости, 24.01.2025
ФАС возбудила дело против МТС
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении МТС из-за рекламы домашнего интернета, в которой содержались утверждения "лучший домашний интернет РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:20:00+03:00
2025-01-24T12:20:00+03:00
технологии
москва
мтс
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении МТС из-за рекламы домашнего интернета, в которой содержались утверждения "лучший домашний интернет Москвы" и "тариф №1", сообщила служба в своем Telegram-канале. "ФАС возбудила дело в отношении ПАО "МТС" по признакам нарушения закона о рекламе. Реклама домашнего интернета провайдера содержала утверждения: "МТС - лучший домашний интернет Москвы. Подключайте домашний интернет в Тарифе №1. Безлимитный интернет. ТВ на 5 устройствах. Высокая скорость", - сказано в сообщении. Однако, как уточнили в ФАС, провайдер не указал объективные критерии сравнения. Если вина будет установлена, то МТС грозит штраф.‍
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технологии, москва, мтс, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Технологии, Москва, МТС, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС возбудила дело против МТС

ФАС возбудила дело против МТС из-за рекламы домашнего интернета

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип МТС
Новый логотип МТС - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Новый логотип МТС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении МТС из-за рекламы домашнего интернета, в которой содержались утверждения "лучший домашний интернет Москвы" и "тариф №1", сообщила служба в своем Telegram-канале.
"ФАС возбудила дело в отношении ПАО "МТС" по признакам нарушения закона о рекламе. Реклама домашнего интернета провайдера содержала утверждения: "МТС - лучший домашний интернет Москвы. Подключайте домашний интернет в Тарифе №1. Безлимитный интернет. ТВ на 5 устройствах. Высокая скорость", - сказано в сообщении.
Однако, как уточнили в ФАС, провайдер не указал объективные критерии сравнения.
Если вина будет установлена, то МТС грозит штраф.‍
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ТехнологииМоскваМТСФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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