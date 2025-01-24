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ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов - РИА Новости, 24.01.2025
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10:20 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/fas-1995269530.html
ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов
ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов - РИА Новости, 24.01.2025
ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на сумму более 664 миллионов рублей, связанный с поставкой жизненно важных препаратов, компании... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:20:00+03:00
2025-01-24T10:20:00+03:00
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на сумму более 664 миллионов рублей, связанный с поставкой жизненно важных препаратов, компании "МФК "Арфа" и "Просторы здоровья" подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, говорится в сообщении службы. "ФАС выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму более 664 млн рублей. … ООО "МФК "Арфа" и ООО "Просторы здоровья" подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарственных препаратов, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП (жизненно важные лекарственные препараты - ред.)", - говорится в сообщении. Уточняется, что компании побеждали на торгах без снижения или с минимальным снижением от начальной (максимальной) цены контракта. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов. Если их вина будет установлена, компаниям грозят оборотные штрафы.
https://ria.ru/20250123/lekarstva-1863850209.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов

ФАС выявила сговор на 664 млн рублей при поставке жизненно важных препаратов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на сумму более 664 миллионов рублей, связанный с поставкой жизненно важных препаратов, компании "МФК "Арфа" и "Просторы здоровья" подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, говорится в сообщении службы.
"ФАС выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму более 664 млн рублей. … ООО "МФК "Арфа" и ООО "Просторы здоровья" подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарственных препаратов, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП (жизненно важные лекарственные препараты - ред.)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что компании побеждали на торгах без снижения или с минимальным снижением от начальной (максимальной) цены контракта.
ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов. Если их вина будет установлена, компаниям грозят оборотные штрафы.
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