Володин прокомментировал реакцию Евросоюза на выборы в Белоруссии
Володин: Евросоюз доволен только теми выборами, где побеждает их кандидат
Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. До выборов в Белоруссии ещё несколько дней, но Евросоюз уже недоволен ими, он доволен только теми выборами, где побеждает их кандидат, а не тот, кто отстаивает интересы своего народ, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В воскресенье в Беларуси состоятся выборы Президента. Гражданам предстоит решать, кто будет во главе их страны. Государственная Дума направила на них своих наблюдателей. До выборов ещё несколько дней, но Евросоюз уже недоволен ими. А какими выборами был когда-либо доволен Евросоюз?! Только теми, где побеждает их кандидат, а не тот, кто отстаивает интересы своего народа, защищает свою страну и её суверенитет", - написал он в своем Telegram-канале.
Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии
23 декабря 2024, 12:10
Основной день голосования на выборах президента - 26 января. С 21 января идет досрочное голосование. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
Володин добавил, что в Белоруссии вопросы суверенитета — основа политики Александра Лукашенко, который сыграл в самые непростые годы ключевую роль в защите интересов государства.
Он добавил, что отношения РФ и Белоруссии складываются на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга, но в то же время взаимовыгодного сотрудничества, уважения и поддержки.
"Для России вопрос независимости — это вопрос существования нашего государства. Учитывая размеры страны, наличие природных ресурсов, нам по определению есть от кого защищаться и что защищать", - отметил Володин.
Председатель Госдумы рассказал, что в 90-е годы РФ практически потеряла суверенитет. "Ряд государств, бывших ранее союзными республиками СССР, пожертвовали им в пользу Вашингтона и Брюсселя. Речь идёт о Прибалтийских странах. Украина утратила его окончательно в 2014 году. Итог известен: государства не стало, вера растоптана, память предана, история переписана, культура разрушена, язык большинства населения под запретом, а гражданам отведена роль расходного материала", - отметил Володин.
По его словам, давление со стороны США и стран Запада было всегда, а колониальная политика является основой их существования.
"Есть страны, которые понимают, что сохранение независимости — это возможность самим определять свою судьбу и планировать будущее. Для России это стало возможным после избрания Президентом Путина. Именно Владимир Владимирович начал непростой путь возрождения нашего государства и обретения им независимости", - заключил Володин.