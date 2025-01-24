В Еврокомиссии рассказали о проблемах с финансовой помощью Украине
Еврокомиссар Домбровскис: финансовая помощь Киеву обеспечена только на 2025 год
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис заявил, что финансовая помощь Киеву обеспечена на 2025 год, однако в дальнейшем Европе потребуются консультации с администрацией президента США Дональда Трампа.
Ранее в интервью телеканалу NBC News Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
"Финансовая помощь Украине по крайней мере на этот год обеспечена... Мы не ожидаем, что эти деньги внезапно станут недоступными. Поэтому деньги для Украины на этот год имеются", - заявил Домбровскис в интервью Bloomberg TV, комментируя возможность того, что Трамп прекратит выделять деньги на помощь Киеву.
При этом он добавил, что для продолжения оказания помощи Киеву после 2025 года Европе потребуются консультации с администрацией Трампа.
Домбровскис отметил, что более насущной темой в вопросе Украины на данный момент являются поставки вооружений.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.