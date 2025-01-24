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Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции и использование российских активов - РИА Новости, 24.01.2025
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16:41 24.01.2025 (обновлено: 16:47 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/es-1995361667.html
Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции и использование российских активов
Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции и использование российских активов - РИА Новости, 24.01.2025
Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции и использование российских активов
Главы МИД стран ЕС обсудят 27 января 16-й пакет санкций против России, а также использование российских активов, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:41:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС обсудят 27 января 16-й пакет санкций против России, а также использование российских активов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Мы, возможно, обсудим санкции. Как вы знаете, мы сейчас готовим 16-й пакет санкций, а также продолжаем дискуссию по использованию российских активов", - сообщил он.Заседание министров иностранных дел стран Евросоюза пройдет в Брюсселе 27 января.
https://ria.ru/20250124/vengriya-1995273551.html
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россия, евросоюз, брюссель, в мире
Россия, Евросоюз, Брюссель, В мире
Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции и использование российских активов

Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции и российские активы 27 января

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС обсудят 27 января 16-й пакет санкций против России, а также использование российских активов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Мы, возможно, обсудим санкции. Как вы знаете, мы сейчас готовим 16-й пакет санкций, а также продолжаем дискуссию по использованию российских активов", - сообщил он.
Заседание министров иностранных дел стран Евросоюза пройдет в Брюсселе 27 января.
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РоссияЕвросоюзБрюссельВ мире
 
 
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