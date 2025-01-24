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Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции и использование российских активов
Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции и использование российских активов - РИА Новости, 24.01.2025
Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции и использование российских активов
Главы МИД стран ЕС обсудят 27 января 16-й пакет санкций против России, а также использование российских активов, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:41:00+03:00
2025-01-24T16:41:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС обсудят 27 января 16-й пакет санкций против России, а также использование российских активов, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Мы, возможно, обсудим санкции. Как вы знаете, мы сейчас готовим 16-й пакет санкций, а также продолжаем дискуссию по использованию российских активов", - сообщил он.Заседание министров иностранных дел стран Евросоюза пройдет в Брюсселе 27 января.
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россия, евросоюз, брюссель, в мире
Россия, Евросоюз, Брюссель, В мире
Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции и использование российских активов
Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции и российские активы 27 января