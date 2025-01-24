Рейтинг@Mail.ru
Постпреды ЕС обсудили продление санкций против России - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 24.01.2025 (обновлено: 15:47 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/es-1995343120.html
Постпреды ЕС обсудили продление санкций против России
Постпреды ЕС обсудили продление санкций против России - РИА Новости, 24.01.2025
Постпреды ЕС обсудили продление санкций против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу завершили обсуждение продления экономических санкций против РФ, передали его на... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:19:00+03:00
2025-01-24T15:47:00+03:00
россия
москва
венгрия
владимир путин
евросоюз
совет евросоюза
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу завершили обсуждение продления экономических санкций против РФ, передали его на утверждение главам МИД 27 января, сообщил РИА Новости источник в Совете Евросоюза. "Этот пункт был добавлен в лист А (решения, согласованные постпредами и переданные на утверждение министрам без предварительной дискуссии – ред.) на заседание Совета министров иностранных дел в ближайший понедельник", - сообщил собеседник агентства. В настоящее время санкции действуют до 31 января, они должны быть продлены, соответственно, до 31 июля 2025 года. Пункт о продлении санкций значился в повестке постпредов в числе не требующих предварительного обсуждения, по нему в пятницу состоялось техническое голосование. В то же время, согласно правилам, министры в понедельник все же могут инициировать обсуждение этого решения перед утверждением, несмотря на то, что значится в листе А. Ранее о намерении блокировать продление заявляла Венгрия. Экономические антироссийские санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. Ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. После ввода в декабре 2024 года очередного 15-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250122/es-1994982436.html
https://ria.ru/20250124/sanktsii-1995251761.html
https://ria.ru/20250124/orban-1995264311.html
россия
москва
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, венгрия, владимир путин, евросоюз, совет евросоюза, в мире
Россия, Москва, Венгрия, Владимир Путин, Евросоюз, Совет Евросоюза, В мире
Постпреды ЕС обсудили продление санкций против России

Постпреды стран ЕС завершили обсуждение продления антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу завершили обсуждение продления экономических санкций против РФ, передали его на утверждение главам МИД 27 января, сообщил РИА Новости источник в Совете Евросоюза.
"Этот пункт был добавлен в лист А (решения, согласованные постпредами и переданные на утверждение министрам без предварительной дискуссии – ред.) на заседание Совета министров иностранных дел в ближайший понедельник", - сообщил собеседник агентства.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Bloomberg: у ЕС нет "плана Б" по продлению антироссийских санкций
22 января, 14:43
В настоящее время санкции действуют до 31 января, они должны быть продлены, соответственно, до 31 июля 2025 года.
Пункт о продлении санкций значился в повестке постпредов в числе не требующих предварительного обсуждения, по нему в пятницу состоялось техническое голосование.
В то же время, согласно правилам, министры в понедельник все же могут инициировать обсуждение этого решения перед утверждением, несмотря на то, что значится в листе А.
Ранее о намерении блокировать продление заявляла Венгрия.
Экономические антироссийские санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. Ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с России
07:49
После ввода в декабре 2024 года очередного 15-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Орбан назвал условия для продления санкций против России
10:02
 
РоссияМоскваВенгрияВладимир ПутинЕвросоюзСовет ЕвросоюзаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала