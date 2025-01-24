https://ria.ru/20250124/es-1995343120.html

Постпреды ЕС обсудили продление санкций против России

Постпреды ЕС обсудили продление санкций против России - РИА Новости, 24.01.2025

Постпреды ЕС обсудили продление санкций против России

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу завершили обсуждение продления экономических санкций против РФ, передали его на... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:19:00+03:00

2025-01-24T15:19:00+03:00

2025-01-24T15:47:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу завершили обсуждение продления экономических санкций против РФ, передали его на утверждение главам МИД 27 января, сообщил РИА Новости источник в Совете Евросоюза. "Этот пункт был добавлен в лист А (решения, согласованные постпредами и переданные на утверждение министрам без предварительной дискуссии – ред.) на заседание Совета министров иностранных дел в ближайший понедельник", - сообщил собеседник агентства. В настоящее время санкции действуют до 31 января, они должны быть продлены, соответственно, до 31 июля 2025 года. Пункт о продлении санкций значился в повестке постпредов в числе не требующих предварительного обсуждения, по нему в пятницу состоялось техническое голосование. В то же время, согласно правилам, министры в понедельник все же могут инициировать обсуждение этого решения перед утверждением, несмотря на то, что значится в листе А. Ранее о намерении блокировать продление заявляла Венгрия. Экономические антироссийские санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. Ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. После ввода в декабре 2024 года очередного 15-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250122/es-1994982436.html

https://ria.ru/20250124/sanktsii-1995251761.html

https://ria.ru/20250124/orban-1995264311.html

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россия, москва, венгрия, владимир путин, евросоюз, совет евросоюза, в мире