СМИ: ЕС хочет добиться от Трампа обязательств по отправке войск на Украину
Bloomberg: ЕС хочет добиться от Трампа обязательств по отправке войск на Украину
© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Европейские чиновники пытаются добиться от США принятия на себя обязательств по участию в отправке войск на Украину в рамках так называемой "миротворческой" миссии после урегулирования конфликта, несмотря на изначальное нежелание вступившего в должность президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Европейские чиновники ищут от США принятия обязательств от новой администрации президента США Дональда Трампа по участию в гарантиях безопасности для Украины... союзники согласны в том..., что США должны будут предоставить войска для любых будущих миротворческих сил в стране..., это показывает, что европейцы пытаются сформировать мышление Трампа, пока он готовится говорить с российским президентом Владимиром Путиным", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что европейские союзники Киева рассчитывают, что США могут согласиться с идеей, несмотря на изначальное нежелание Трампа.
Если европейским странам придется отправлять военных на Украину без поддержки США, "это может подорвать авторитет гарантий и создать раскол в НАТО", сказал неназванный европейский чиновник.
Агентство отмечает, что европейские чиновники обеспокоены частым изменением поведения Трампа и переживают за масштабы приверженности США к обеспечению предполагаемых гарантий безопасности для Украины.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.