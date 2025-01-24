https://ria.ru/20250124/es-1995270144.html

СМИ: ЕС хочет добиться от Трампа обязательств по отправке войск на Украину

СМИ: ЕС хочет добиться от Трампа обязательств по отправке войск на Украину - РИА Новости, 24.01.2025

СМИ: ЕС хочет добиться от Трампа обязательств по отправке войск на Украину

Европейские чиновники пытаются добиться от США принятия на себя обязательств по участию в отправке войск на Украину в рамках так называемой "миротворческой"... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T10:21:00+03:00

2025-01-24T10:21:00+03:00

2025-01-24T10:21:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Европейские чиновники пытаются добиться от США принятия на себя обязательств по участию в отправке войск на Украину в рамках так называемой "миротворческой" миссии после урегулирования конфликта, несмотря на изначальное нежелание вступившего в должность президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Трамп в свою очередь может потребовать от Европы в обмен на отправку американских сил взять на себя "большую долю бремени" по отправке сил, добавляют источники. "Европейские чиновники ищут от США принятия обязательств от новой администрации президента США Дональда Трампа по участию в гарантиях безопасности для Украины... союзники согласны в том..., что США должны будут предоставить войска для любых будущих миротворческих сил в стране..., это показывает, что европейцы пытаются сформировать мышление Трампа, пока он готовится говорить с российским президентом Владимиром Путиным", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что европейские союзники Киева рассчитывают, что США могут согласиться с идеей, несмотря на изначальное нежелание Трампа. Если европейским странам придется отправлять военных на Украину без поддержки США, "это может подорвать авторитет гарантий и создать раскол в НАТО", сказал неназванный европейский чиновник. Агентство отмечает, что европейские чиновники обеспокоены частым изменением поведения Трампа и переживают за масштабы приверженности США к обеспечению предполагаемых гарантий безопасности для Украины. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995149669.html

https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html

https://ria.ru/20250124/de-1995263385.html

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в мире, украина, сша, великобритания, дональд трамп, владимир путин, кир стармер, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)