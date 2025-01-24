https://ria.ru/20250124/ermitazh-1995350413.html
Эрмитаж работает в штатном режиме после сообщения о минировании
Эрмитаж работает в штатном режиме после сообщения о минировании - РИА Новости, 24.01.2025
Эрмитаж работает в штатном режиме после сообщения о минировании
Государственный Эрмитаж, откуда в пятницу эвакуировали посетителей и персонал после анонимного сообщения об угрозе "минирования", вновь работает в штатном... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:05:00+03:00
2025-01-24T16:05:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Государственный Эрмитаж, откуда в пятницу эвакуировали посетителей и персонал после анонимного сообщения об угрозе "минирования", вновь работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости об эвакуации посетителей и персонала Эрмитажа после анонимной угрозы взрыва. Силовики приступили к проверке всех помещений музея. Как уточнили в музее, в пятницу в Эрмитаж поступило анонимное сообщение "с угрозой режиму безопасности". Посетителей эвакуировали, а сотрудники службы безопасности музея совместно с росгвардейцами провели проверку экспозиционных залов и служебных помещений. "Государственный Эрмитаж работает в штатном режиме", – говорится в ответе пресс-службы Эрмитажа на запрос РИА Новости. Отмечается, что те посетители с билетами на 24 января могут прийти в Эрмитаж в любой другой день. Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20241206/zaderzhanie-1987823251.html
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происшествия, россия, государственный эрмитаж
Происшествия, Россия, Государственный Эрмитаж
Эрмитаж работает в штатном режиме после сообщения о минировании
Эрмитаж после сообщения об угрозе минирования работает в штатном режиме
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Государственный Эрмитаж, откуда в пятницу эвакуировали посетителей и персонал после анонимного сообщения об угрозе "минирования", вновь работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости об эвакуации посетителей и персонала Эрмитажа после анонимной угрозы взрыва. Силовики приступили к проверке всех помещений музея.
Как уточнили в музее, в пятницу в Эрмитаж поступило анонимное сообщение "с угрозой режиму безопасности". Посетителей эвакуировали, а сотрудники службы безопасности музея совместно с росгвардейцами провели проверку экспозиционных залов и служебных помещений.
"Государственный Эрмитаж работает в штатном режиме", – говорится в ответе пресс-службы Эрмитажа на запрос РИА Новости.
Отмечается, что те посетители с билетами на 24 января могут прийти в Эрмитаж в любой другой день.
Волна сообщений о минировании в разных городах России
продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.