https://ria.ru/20250124/ermitazh-1995350413.html

Эрмитаж работает в штатном режиме после сообщения о минировании

Эрмитаж работает в штатном режиме после сообщения о минировании - РИА Новости, 24.01.2025

Эрмитаж работает в штатном режиме после сообщения о минировании

Государственный Эрмитаж, откуда в пятницу эвакуировали посетителей и персонал после анонимного сообщения об угрозе "минирования", вновь работает в штатном... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:05:00+03:00

2025-01-24T16:05:00+03:00

2025-01-24T16:05:00+03:00

происшествия

россия

государственный эрмитаж

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Государственный Эрмитаж, откуда в пятницу эвакуировали посетителей и персонал после анонимного сообщения об угрозе "минирования", вновь работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости об эвакуации посетителей и персонала Эрмитажа после анонимной угрозы взрыва. Силовики приступили к проверке всех помещений музея. Как уточнили в музее, в пятницу в Эрмитаж поступило анонимное сообщение "с угрозой режиму безопасности". Посетителей эвакуировали, а сотрудники службы безопасности музея совместно с росгвардейцами провели проверку экспозиционных залов и служебных помещений. "Государственный Эрмитаж работает в штатном режиме", – говорится в ответе пресс-службы Эрмитажа на запрос РИА Новости. Отмечается, что те посетители с билетами на 24 января могут прийти в Эрмитаж в любой другой день. Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20241206/zaderzhanie-1987823251.html

https://ria.ru/20240808/krazha-1964824448.html

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происшествия, россия, государственный эрмитаж