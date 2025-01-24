https://ria.ru/20250124/ekspert-1995274696.html

Эксперт оценил вероятность соглашения о ядерных вооружениях России и США

Эксперт оценил вероятность соглашения о ядерных вооружениях России и США - РИА Новости, 24.01.2025

Эксперт оценил вероятность соглашения о ядерных вооружениях России и США

Соглашение о ядерных вооружениях между США и Россией возможно, но сложность может быть с подключением Китая к этому вопросу, считает профессор МГИМО Сергей... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T10:41:00+03:00

2025-01-24T10:41:00+03:00

2025-01-24T10:41:00+03:00

сша

россия

китай

дональд трамп

сергей ознобищев

владимир путин

политика

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Соглашение о ядерных вооружениях между США и Россией возможно, но сложность может быть с подключением Китая к этому вопросу, считает профессор МГИМО Сергей Ознобищев. Президент США Дональд Трамп считает, что президенту РФ Владимиру Путину "понравилась идея" о сокращении арсеналов ядерного оружия, США хотели бы и участия Китая в процессе денуклеаризации, "В политике все возможно - это гениальная и простая формула: возможно, в том числе, и хорошее. Очень велика роль субъективного фактора, в том числе позиции Дональда Трампа, который пришел к власти. Человек он порывистый и непредсказуемый, но в то же время у него есть, на мой взгляд, особые отношения с российским лидером - это можно назвать "химией отношений", - сказал эксперт РИА Новости, комментируя вероятность договоренности в сфере контроля над стратегическими вооружениями. По его словам, показательным является тот факт, что разговор о встрече в верхах между Россией и США возник сразу, как только Трамп пришел к власти. "Это не значит, что путь будет легким, это не значит, что договориться о включении Китая в сокращение/ ограничение вооружений будет просто. Но Россия и США вполне могут пойти дальше по этому пути. Хотя бы такой шаг можно и нужно сделать, поскольку на этом мощном подспорье держится вся система", - сказал Ознобищев. Он отметил, что если не предпринимать шагов в вопросе стратегических вооружений, то контроль над ними начинает разрушаться, но то, что Трамп выразил такое желание - это уже положительный фактор. "Успех вполне возможен, ничего в этом нет необычного, кроме таких сложностей, как подключить Китай к этому процессу - просто из понимания, что РФ и США достигли высоких уровней стратегических вооружений, а Китай совершенно не сравним с ними. Как вписать в эту систему страну, которая как раз собиралась догонять Россию и США, а ей предлагают сокращаться или хотя бы ограничиваться... На пути ограничений что-то возможно, на пути сокращения - вряд ли", - добавил эксперт. По его словам, также неожиданным был Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) - соглашение, положившее начало процессу сокращения стратегических вооружений и подписанное между идеологическими противниками - СССР и США. Несмотря на серьезное обострение отношений перед заключением соглашения, связанное с войной во Вьетнаме, руководство двух стран в 1972 году заключили соглашение. -0-

https://ria.ru/20241223/rf-1990781713.html

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сша

россия

китай

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сша, россия, китай, дональд трамп, сергей ознобищев, владимир путин, политика