https://ria.ru/20250124/ek-1995334464.html

ЕК отказалась комментировать возможное непродление санкций против России

ЕК отказалась комментировать возможное непродление санкций против России - РИА Новости, 24.01.2025

ЕК отказалась комментировать возможное непродление санкций против России

Еврокомиссия отказалась комментировать свои шаги на случай непродления экономических санкций ЕС против России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T14:48:00+03:00

2025-01-24T14:48:00+03:00

2025-01-24T14:48:00+03:00

россия

брюссель

венгрия

евросоюз

еврокомиссия

турецкий поток

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Еврокомиссия отказалась комментировать свои шаги на случай непродления экономических санкций ЕС против России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕС Стефан Кеермакер. "Мы это не комментируем, так как санкции принимаются Советом ЕС единогласным голосованием", - сказал он. Постпреды стран ЕС на заседании в пятницу пытаются согласовать продление этих ограничений еще на полгода. Однако это решение может затормозиться из-за позиции Венгрии, которая заявила, что санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти. Ранее представитель Еврокомиссии сообщал, что в случае непродления постпредами санкции будут также обсуждаться в понедельник 27 января глава МИД стран Евросоюза.

https://ria.ru/20250124/orban-1995264311.html

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россия, брюссель, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, турецкий поток, санкции в отношении россии, в мире