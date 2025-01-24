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ЕК отказалась комментировать возможное непродление санкций против России
ЕК отказалась комментировать возможное непродление санкций против России - РИА Новости, 24.01.2025
ЕК отказалась комментировать возможное непродление санкций против России
Еврокомиссия отказалась комментировать свои шаги на случай непродления экономических санкций ЕС против России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T14:48:00+03:00
2025-01-24T14:48:00+03:00
2025-01-24T14:48:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Еврокомиссия отказалась комментировать свои шаги на случай непродления экономических санкций ЕС против России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕС Стефан Кеермакер. "Мы это не комментируем, так как санкции принимаются Советом ЕС единогласным голосованием", - сказал он. Постпреды стран ЕС на заседании в пятницу пытаются согласовать продление этих ограничений еще на полгода. Однако это решение может затормозиться из-за позиции Венгрии, которая заявила, что санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти. Ранее представитель Еврокомиссии сообщал, что в случае непродления постпредами санкции будут также обсуждаться в понедельник 27 января глава МИД стран Евросоюза.
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россия, брюссель, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, турецкий поток, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Брюссель, Венгрия, Евросоюз, Еврокомиссия, Турецкий поток, Санкции в отношении России, В мире
ЕК отказалась комментировать возможное непродление санкций против России
ЕК отказалась комментировать шаги на случай непродления санкций против России