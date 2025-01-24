Рейтинг@Mail.ru
ЕК отказалась комментировать возможное непродление санкций против России - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/ek-1995334464.html
ЕК отказалась комментировать возможное непродление санкций против России
ЕК отказалась комментировать возможное непродление санкций против России - РИА Новости, 24.01.2025
ЕК отказалась комментировать возможное непродление санкций против России
Еврокомиссия отказалась комментировать свои шаги на случай непродления экономических санкций ЕС против России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T14:48:00+03:00
2025-01-24T14:48:00+03:00
россия
брюссель
венгрия
евросоюз
еврокомиссия
турецкий поток
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Еврокомиссия отказалась комментировать свои шаги на случай непродления экономических санкций ЕС против России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕС Стефан Кеермакер. "Мы это не комментируем, так как санкции принимаются Советом ЕС единогласным голосованием", - сказал он. Постпреды стран ЕС на заседании в пятницу пытаются согласовать продление этих ограничений еще на полгода. Однако это решение может затормозиться из-за позиции Венгрии, которая заявила, что санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти. Ранее представитель Еврокомиссии сообщал, что в случае непродления постпредами санкции будут также обсуждаться в понедельник 27 января глава МИД стран Евросоюза.
https://ria.ru/20250124/orban-1995264311.html
россия
брюссель
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брюссель, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, турецкий поток, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Брюссель, Венгрия, Евросоюз, Еврокомиссия, Турецкий поток, Санкции в отношении России, В мире
ЕК отказалась комментировать возможное непродление санкций против России

ЕК отказалась комментировать шаги на случай непродления санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Еврокомиссия отказалась комментировать свои шаги на случай непродления экономических санкций ЕС против России, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕС Стефан Кеермакер.
"Мы это не комментируем, так как санкции принимаются Советом ЕС единогласным голосованием", - сказал он.
Постпреды стран ЕС на заседании в пятницу пытаются согласовать продление этих ограничений еще на полгода. Однако это решение может затормозиться из-за позиции Венгрии, которая заявила, что санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
Ранее представитель Еврокомиссии сообщал, что в случае непродления постпредами санкции будут также обсуждаться в понедельник 27 января глава МИД стран Евросоюза.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Орбан назвал условия для продления санкций против России
10:02
 
РоссияБрюссельВенгрияЕвросоюзЕврокомиссияТурецкий потокСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала