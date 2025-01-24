Рейтинг@Mail.ru
ЕК не видит тревожных сигналов о росте цен на энергию в Венгрии - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/ek-1995332596.html
ЕК не видит тревожных сигналов о росте цен на энергию в Венгрии
ЕК не видит тревожных сигналов о росте цен на энергию в Венгрии - РИА Новости, 24.01.2025
ЕК не видит тревожных сигналов о росте цен на энергию в Венгрии
Еврокомиссия утверждает, что не видит "тревожных сигналов" о росте цен на энергию в Венгрии из-за прекращения транзита газа через Украину, заявила на брифинге в РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T14:42:00+03:00
2025-01-24T14:42:00+03:00
экономика
венгрия
украина
брюссель
анна-каиса итконен
виктор орбан
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_136daacf16d7037dfff7c3f99fbecc18.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Еврокомиссия утверждает, что не видит "тревожных сигналов" о росте цен на энергию в Венгрии из-за прекращения транзита газа через Украину, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в затронутых странах, мы пока не увидели какого-то роста цен на газ в начале года на рынке… Поэтому ничего тревожного мы не видим", - сказала она, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать утверждения Венгрии о росте цен на энергию в стране из-за действий Украины. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций.
https://ria.ru/20250103/gaz-1992361389.html
венгрия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_6cd8875907eaf10f7341fd610fa8b3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, венгрия, украина, брюссель, анна-каиса итконен, виктор орбан, еврокомиссия
Экономика, Венгрия, Украина, Брюссель, Анна-Каиса Итконен, Виктор Орбан, Еврокомиссия
ЕК не видит тревожных сигналов о росте цен на энергию в Венгрии

Еврокомиссия утверждает, что не видит роста цен на энергию в Венгрии

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Еврокомиссия утверждает, что не видит "тревожных сигналов" о росте цен на энергию в Венгрии из-за прекращения транзита газа через Украину, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в затронутых странах, мы пока не увидели какого-то роста цен на газ в начале года на рынке… Поэтому ничего тревожного мы не видим", - сказала она, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать утверждения Венгрии о росте цен на энергию в стране из-за действий Украины.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Венгрии поставили главу МИД Польши на место за слова о российском газе
3 января, 02:27
 
ЭкономикаВенгрияУкраинаБрюссельАнна-Каиса ИтконенВиктор ОрбанЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала