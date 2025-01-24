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ЕК не видит тревожных сигналов о росте цен на энергию в Венгрии
ЕК не видит тревожных сигналов о росте цен на энергию в Венгрии - РИА Новости, 24.01.2025
ЕК не видит тревожных сигналов о росте цен на энергию в Венгрии
Еврокомиссия утверждает, что не видит "тревожных сигналов" о росте цен на энергию в Венгрии из-за прекращения транзита газа через Украину, заявила на брифинге в РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T14:42:00+03:00
2025-01-24T14:42:00+03:00
2025-01-24T14:42:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Еврокомиссия утверждает, что не видит "тревожных сигналов" о росте цен на энергию в Венгрии из-за прекращения транзита газа через Украину, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в затронутых странах, мы пока не увидели какого-то роста цен на газ в начале года на рынке… Поэтому ничего тревожного мы не видим", - сказала она, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать утверждения Венгрии о росте цен на энергию в стране из-за действий Украины. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций.
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экономика, венгрия, украина, брюссель, анна-каиса итконен, виктор орбан, еврокомиссия
Экономика, Венгрия, Украина, Брюссель, Анна-Каиса Итконен, Виктор Орбан, Еврокомиссия
ЕК не видит тревожных сигналов о росте цен на энергию в Венгрии
Еврокомиссия утверждает, что не видит роста цен на энергию в Венгрии