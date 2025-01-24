https://ria.ru/20250124/efimov-1995286992.html

Ефимов: в Москве выделили землю для строительства экопроизводства

Ефимов: в Москве выделили землю для строительства экопроизводства - РИА Новости, 24.01.2025

Ефимов: в Москве выделили землю для строительства экопроизводства

В Некрасовке в Москве реализуют масштабный инвестпроект – он предусматривает возведение экопроизводства, которое займется выпуском товаров для дома, сада, а... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:12:00+03:00

2025-01-24T16:12:00+03:00

2025-01-24T16:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Некрасовке в Москве реализуют масштабный инвестпроект – он предусматривает возведение экопроизводства, которое займется выпуском товаров для дома, сада, а также для ухода за животными, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что производство появится около промпарка "Руднево". Договор аренды земельного участка заключен с инвестором на пять лет. В течение этого срока он должен реализовать проект."Для его строительства предоставили земельный участок по льготной ставке – 1 рубль в год. Площадь будущего комплекса составит 47 тысяч квадратных метров. Компания планирует вложить в этот масштабный инвестиционный проект около 3,5 миллиарда рублей. В результате для жителей столицы создадут 700 рабочих мест", –приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, предприятие планирует производить 15 миллионов единиц продукции в год.Как добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, для размещения экопроизводства бытовых товаров выделили 5 гектаров земли на улице Маршала Еременко.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что с 2022 года Москва выделила предпринимателям без торгов участки суммарной площадью около 700 гектаров для выполнения масштабных инвестпроектов.

https://ria.ru/20250124/efimov-1995193531.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)