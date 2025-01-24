Ефимов: на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" возвели пожарное депо
Ефимов: на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" в Москве возвели пожарное депо
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. На территории бывшей промзоны "ЗИЛ" в Москве возвели пожарное депо по программе "Безопасный город", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Общая площадь здания составила более 2,9 тысячи квадратных метров. Пожарное депо возвели по адресу: улица Тюфелева Роща, дом 3. Для подготовки пожарных к различным ситуациям здесь оборудовали тренировочную башню со скалодромом", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Пожарное депо облицовано красными бетонными панелями клинкерного типа. Здесь организовали стоянку для техники, посты мойки и технического обслуживания. Всего депо вмещает восемь машин, указывается в сообщении.
Как добавил руководитель столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов, на прилегающей территории разместили спортивную площадку со специализированными снарядами, а также беговую дорожку для сдачи нормативов.
В сообщении напоминается, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина уделяется особое внимание строительству объектов, обеспечивающих безопасность жителей города.
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