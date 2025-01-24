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Ефимов: на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" возвели пожарное депо - РИА Новости, 24.01.2025
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10:15 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/efimov-1995193531.html
Ефимов: на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" возвели пожарное депо
Ефимов: на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" возвели пожарное депо - РИА Новости, 24.01.2025
Ефимов: на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" возвели пожарное депо
На территории бывшей промзоны "ЗИЛ" в Москве возвели пожарное депо по программе "Безопасный город", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:15:00+03:00
2025-01-24T10:15:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
рафик загрутдинов
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. На территории бывшей промзоны "ЗИЛ" в Москве возвели пожарное депо по программе "Безопасный город", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Общая площадь здания составила более 2,9 тысячи квадратных метров. Пожарное депо возвели по адресу: улица Тюфелева Роща, дом 3. Для подготовки пожарных к различным ситуациям здесь оборудовали тренировочную башню со скалодромом", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Пожарное депо облицовано красными бетонными панелями клинкерного типа. Здесь организовали стоянку для техники, посты мойки и технического обслуживания. Всего депо вмещает восемь машин, указывается в сообщении.Как добавил руководитель столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов, на прилегающей территории разместили спортивную площадку со специализированными снарядами, а также беговую дорожку для сдачи нормативов.В сообщении напоминается, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина уделяется особое внимание строительству объектов, обеспечивающих безопасность жителей города.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , рафик загрутдинов, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Рафик Загрутдинов, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" возвели пожарное депо

Ефимов: на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" в Москве возвели пожарное депо

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. На территории бывшей промзоны "ЗИЛ" в Москве возвели пожарное депо по программе "Безопасный город", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Общая площадь здания составила более 2,9 тысячи квадратных метров. Пожарное депо возвели по адресу: улица Тюфелева Роща, дом 3. Для подготовки пожарных к различным ситуациям здесь оборудовали тренировочную башню со скалодромом", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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Пожарное депо облицовано красными бетонными панелями клинкерного типа. Здесь организовали стоянку для техники, посты мойки и технического обслуживания. Всего депо вмещает восемь машин, указывается в сообщении.
Как добавил руководитель столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов, на прилегающей территории разместили спортивную площадку со специализированными снарядами, а также беговую дорожку для сдачи нормативов.
В сообщении напоминается, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина уделяется особое внимание строительству объектов, обеспечивающих безопасность жителей города.
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