https://ria.ru/20250124/efimov-1995193531.html

Ефимов: на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" возвели пожарное депо

Ефимов: на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" возвели пожарное депо - РИА Новости, 24.01.2025

Ефимов: на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" возвели пожарное депо

На территории бывшей промзоны "ЗИЛ" в Москве возвели пожарное депо по программе "Безопасный город", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T10:15:00+03:00

2025-01-24T10:15:00+03:00

2025-01-24T10:15:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

рафик загрутдинов

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. На территории бывшей промзоны "ЗИЛ" в Москве возвели пожарное депо по программе "Безопасный город", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Общая площадь здания составила более 2,9 тысячи квадратных метров. Пожарное депо возвели по адресу: улица Тюфелева Роща, дом 3. Для подготовки пожарных к различным ситуациям здесь оборудовали тренировочную башню со скалодромом", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Пожарное депо облицовано красными бетонными панелями клинкерного типа. Здесь организовали стоянку для техники, посты мойки и технического обслуживания. Всего депо вмещает восемь машин, указывается в сообщении.Как добавил руководитель столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов, на прилегающей территории разместили спортивную площадку со специализированными снарядами, а также беговую дорожку для сдачи нормативов.В сообщении напоминается, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина уделяется особое внимание строительству объектов, обеспечивающих безопасность жителей города.

https://ria.ru/20250122/efimov-1994871055.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , рафик загрутдинов, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы