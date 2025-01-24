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Ефимов: в Москве в рамках КРТ планируют возвести 108 детсадов и 94 школы - РИА Новости, 24.01.2025
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09:17 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/efimov-1995193027.html
Ефимов: в Москве в рамках КРТ планируют возвести 108 детсадов и 94 школы
Ефимов: в Москве в рамках КРТ планируют возвести 108 детсадов и 94 школы - РИА Новости, 24.01.2025
Ефимов: в Москве в рамках КРТ планируют возвести 108 детсадов и 94 школы
В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) планируют возвести 108 детских садов и 94 школы, которые смогут посещать 96 тысяч детей, сообщил... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T09:17:00+03:00
2025-01-24T09:17:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) планируют возвести 108 детских садов и 94 школы, которые смогут посещать 96 тысяч детей, сообщил заммэра столица по градостроительной политике Владимир Ефимов."В рамках программы КРТ наряду со строительством жилой недвижимости и созданием мест для работы и досуга планируется возведение школ и детских садов. Среди них будут как частные, так и государственные учреждения. Сейчас город прорабатывает строительство 108 детских садов на 28,3 тысячи воспитанников и 94 школ для 68,1 тысячи учеников", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что объекты образования построят в составе новых городских кварталов на месте бывших промзон, незастроенных и неэффективно используемых участков. Их общая площадь составляет около 2,1 тысячи гектаров.В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что больше всего объектов образования планируют построить на севере Москвы в рамках 11 проектов КРТ. Здесь возведут17 детских садов и 16 школ для 16,5 тысячи ребят. Семь из этих проектов сейчас в стадии реализации.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о росте количества проектов КРТ за прошлый год в городе в 1,6 раза.
https://ria.ru/20250123/efimov-1995104967.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве в рамках КРТ планируют возвести 108 детсадов и 94 школы

Ефимов: в Москве в рамках КРТ планируют построить 108 детских садов и 94 школы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) планируют возвести 108 детских садов и 94 школы, которые смогут посещать 96 тысяч детей, сообщил заммэра столица по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В рамках программы КРТ наряду со строительством жилой недвижимости и созданием мест для работы и досуга планируется возведение школ и детских садов. Среди них будут как частные, так и государственные учреждения. Сейчас город прорабатывает строительство 108 детских садов на 28,3 тысячи воспитанников и 94 школ для 68,1 тысячи учеников", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что объекты образования построят в составе новых городских кварталов на месте бывших промзон, незастроенных и неэффективно используемых участков. Их общая площадь составляет около 2,1 тысячи гектаров.
В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что больше всего объектов образования планируют построить на севере Москвы в рамках 11 проектов КРТ. Здесь возведут17 детских садов и 16 школ для 16,5 тысячи ребят. Семь из этих проектов сейчас в стадии реализации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о росте количества проектов КРТ за прошлый год в городе в 1,6 раза.
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