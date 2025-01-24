https://ria.ru/20250124/efimov-1995193027.html

Ефимов: в Москве в рамках КРТ планируют возвести 108 детсадов и 94 школы

Ефимов: в Москве в рамках КРТ планируют возвести 108 детсадов и 94 школы - РИА Новости, 24.01.2025

Ефимов: в Москве в рамках КРТ планируют возвести 108 детсадов и 94 школы

В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) планируют возвести 108 детских садов и 94 школы, которые смогут посещать 96 тысяч детей, сообщил... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T09:17:00+03:00

2025-01-24T09:17:00+03:00

2025-01-24T09:17:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819735_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0e48e7c57724f35712b9e1691c0f8145.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) планируют возвести 108 детских садов и 94 школы, которые смогут посещать 96 тысяч детей, сообщил заммэра столица по градостроительной политике Владимир Ефимов."В рамках программы КРТ наряду со строительством жилой недвижимости и созданием мест для работы и досуга планируется возведение школ и детских садов. Среди них будут как частные, так и государственные учреждения. Сейчас город прорабатывает строительство 108 детских садов на 28,3 тысячи воспитанников и 94 школ для 68,1 тысячи учеников", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что объекты образования построят в составе новых городских кварталов на месте бывших промзон, незастроенных и неэффективно используемых участков. Их общая площадь составляет около 2,1 тысячи гектаров.В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что больше всего объектов образования планируют построить на севере Москвы в рамках 11 проектов КРТ. Здесь возведут17 детских садов и 16 школ для 16,5 тысячи ребят. Семь из этих проектов сейчас в стадии реализации.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о росте количества проектов КРТ за прошлый год в городе в 1,6 раза.

https://ria.ru/20250123/efimov-1995104967.html

https://ria.ru/20250123/efimov-1995026146.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы