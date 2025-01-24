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Суд продлил арест москвичке, кричавшей о ненависти к русским
Суд продлил арест москвичке, кричавшей о ненависти к русским - РИА Новости, 24.01.2025
Суд продлил арест москвичке, кричавшей о ненависти к русским
Столичный суд продлил срок ареста до конца февраля москвичке Яне Джоган по делу о хулиганстве, сообщила РИА Новости ее адвокат Елена Пономарева. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:05:00+03:00
2025-01-24T10:05:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Столичный суд продлил срок ареста до конца февраля москвичке Яне Джоган по делу о хулиганстве, сообщила РИА Новости ее адвокат Елена Пономарева. "Продлили до 26 февраля включительно", - сказала Пономарева. Согласно информации в картотеке Кузьминского суда Москвы, заседание по продлению меры пресечения прошло 22 января. По версии следствия, Джоган демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц, выражая при этом вражду и ненависть к русским, держа в руке предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и не менее двух раз выстрелив холостыми в сторону мужчин. Полиция возбудила против нее уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Джоган - уроженка Москвы, гражданка России. По данным полиции, вину признала. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет. Арестовали ее в начале ноября. Предварительное расследование дела уже завершено. Кроме того, ранее суд оштрафовал Джоган на две тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд продлил арест москвичке, кричавшей о ненависти к русским
Суд продлил арест москвичке Джоган, кричавшей о ненависти к русским
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Столичный суд продлил срок ареста до конца февраля москвичке Яне Джоган по делу о хулиганстве, сообщила РИА Новости ее адвокат Елена Пономарева.
"Продлили до 26 февраля включительно", - сказала Пономарева.
Согласно информации в картотеке Кузьминского суда Москвы
, заседание по продлению меры пресечения прошло 22 января.
По версии следствия, Джоган демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц, выражая при этом вражду и ненависть к русским, держа в руке предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и не менее двух раз выстрелив холостыми в сторону мужчин.
Полиция возбудила против нее уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ
(хулиганство). Джоган - уроженка Москвы, гражданка России. По данным полиции, вину признала. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет. Арестовали ее в начале ноября. Предварительное расследование дела уже завершено.
Кроме того, ранее суд оштрафовал Джоган на две тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.