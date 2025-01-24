В России предложили разблокировать соцсеть Х
Политолог Дугин: РФ могла бы разблокировать соцсеть Х с учетом изменений в ней
© AP Photo / Noah BergerГигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско
© AP Photo / Noah Berger
Гигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Россия могла бы разблокировать соцсеть Х американского миллиардера Илона Маска с учетом произошедших в ней изменений, сохраняя при этом возможность новой блокировки, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Маск его (Х – ред.) превратил в платформу действительно свободы слова и, в общем-то, продвижения консервативных ценностей. А мы его закрыли при прежнем владельце-ультраглобалисте, и вот так он у нас и остается закрытым. Нам надо более гибко, мне кажется, действовать. То есть мы видим, что меняется что-то. Например, в той или иной социальной сети можно открыть. А потом, если, например, нас это точно не будет устраивать, можно снова закрыть. Надо чуть-чуть больше динамизма, мне кажется", - сказал он РИА Новости.
"Вот в этом отношении в России сейчас важно следить за динамичным развитием процессов на Западе, в первую очередь в США, очень внимательно. Делать из этого совершенно суверенные выводы", - подчеркнул он.
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