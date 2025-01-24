https://ria.ru/20250124/dugin-1995262840.html

В России предложили разблокировать соцсеть Х

В России предложили разблокировать соцсеть Х - РИА Новости, 24.01.2025

В России предложили разблокировать соцсеть Х

Россия могла бы разблокировать соцсеть Х американского миллиардера Илона Маска с учетом произошедших в ней изменений, сохраняя при этом возможность новой... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T09:53:00+03:00

2025-01-24T09:53:00+03:00

2025-01-24T09:53:00+03:00

технологии

сша

россия

александр дугин

илон маск

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Россия могла бы разблокировать соцсеть Х американского миллиардера Илона Маска с учетом произошедших в ней изменений, сохраняя при этом возможность новой блокировки, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Маск его (Х – ред.) превратил в платформу действительно свободы слова и, в общем-то, продвижения консервативных ценностей. А мы его закрыли при прежнем владельце-ультраглобалисте, и вот так он у нас и остается закрытым. Нам надо более гибко, мне кажется, действовать. То есть мы видим, что меняется что-то. Например, в той или иной социальной сети можно открыть. А потом, если, например, нас это точно не будет устраивать, можно снова закрыть. Надо чуть-чуть больше динамизма, мне кажется", - сказал он РИА Новости. Как отметил Дугин, в США происходит фундаментальная трансформация элит, за которой очень важно следить, в том числе через соцсети. "Вот в этом отношении в России сейчас важно следить за динамичным развитием процессов на Западе, в первую очередь в США, очень внимательно. Делать из этого совершенно суверенные выводы", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250124/mask-1995244196.html

https://ria.ru/20250106/zakharova-1992684515.html

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технологии, сша, россия, александр дугин, илон маск