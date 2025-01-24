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В России предложили разблокировать соцсеть Х - РИА Новости, 24.01.2025
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09:53 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/dugin-1995262840.html
В России предложили разблокировать соцсеть Х
В России предложили разблокировать соцсеть Х - РИА Новости, 24.01.2025
В России предложили разблокировать соцсеть Х
Россия могла бы разблокировать соцсеть Х американского миллиардера Илона Маска с учетом произошедших в ней изменений, сохраняя при этом возможность новой... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T09:53:00+03:00
2025-01-24T09:53:00+03:00
технологии
сша
россия
александр дугин
илон маск
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Россия могла бы разблокировать соцсеть Х американского миллиардера Илона Маска с учетом произошедших в ней изменений, сохраняя при этом возможность новой блокировки, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Маск его (Х – ред.) превратил в платформу действительно свободы слова и, в общем-то, продвижения консервативных ценностей. А мы его закрыли при прежнем владельце-ультраглобалисте, и вот так он у нас и остается закрытым. Нам надо более гибко, мне кажется, действовать. То есть мы видим, что меняется что-то. Например, в той или иной социальной сети можно открыть. А потом, если, например, нас это точно не будет устраивать, можно снова закрыть. Надо чуть-чуть больше динамизма, мне кажется", - сказал он РИА Новости. Как отметил Дугин, в США происходит фундаментальная трансформация элит, за которой очень важно следить, в том числе через соцсети. "Вот в этом отношении в России сейчас важно следить за динамичным развитием процессов на Западе, в первую очередь в США, очень внимательно. Делать из этого совершенно суверенные выводы", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250124/mask-1995244196.html
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технологии, сша, россия, александр дугин, илон маск
Технологии, США, Россия, Александр Дугин, Илон Маск
В России предложили разблокировать соцсеть Х

Политолог Дугин: РФ могла бы разблокировать соцсеть Х с учетом изменений в ней

© AP Photo / Noah BergerГигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско
Гигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Noah Berger
Гигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Россия могла бы разблокировать соцсеть Х американского миллиардера Илона Маска с учетом произошедших в ней изменений, сохраняя при этом возможность новой блокировки, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Маск его (Х – ред.) превратил в платформу действительно свободы слова и, в общем-то, продвижения консервативных ценностей. А мы его закрыли при прежнем владельце-ультраглобалисте, и вот так он у нас и остается закрытым. Нам надо более гибко, мне кажется, действовать. То есть мы видим, что меняется что-то. Например, в той или иной социальной сети можно открыть. А потом, если, например, нас это точно не будет устраивать, можно снова закрыть. Надо чуть-чуть больше динамизма, мне кажется", - сказал он РИА Новости.
Илон Маск на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Маск возмутился алгоритмом рекомендаций в соцсети Х
05:30
Как отметил Дугин, в США происходит фундаментальная трансформация элит, за которой очень важно следить, в том числе через соцсети.
"Вот в этом отношении в России сейчас важно следить за динамичным развитием процессов на Западе, в первую очередь в США, очень внимательно. Делать из этого совершенно суверенные выводы", - подчеркнул он.
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ТехнологииСШАРоссияАлександр ДугинИлон Маск
 
 
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