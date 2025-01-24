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Трамп может постепенно заглушать проблему Украины, считает Дугин - РИА Новости, 24.01.2025
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09:08 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/dugin-1995256994.html
Трамп может постепенно заглушать проблему Украины, считает Дугин
Трамп может постепенно заглушать проблему Украины, считает Дугин - РИА Новости, 24.01.2025
Трамп может постепенно заглушать проблему Украины, считает Дугин
Президент США Дональд Трамп может постепенно заглушать проблему Украины, пока она "куда-то не исчезнет", считает российский философ, политолог и социолог... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T09:08:00+03:00
2025-01-24T09:08:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может постепенно заглушать проблему Украины, пока она "куда-то не исчезнет", считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Я полагаю, что просто такого рационализма реалистического у Трампа хватит, чтобы постепенно, постепенно сделать так, что тематика Украины куда-то исчезнет. Есть такое английское слово fade away (исчезнуть – ред.). То есть так понемножку рассосется, что ли", - сказал он РИА Новости. Как считает Дугин, постепенно тематика украинского конфликта при Трампе превратится в эхо. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250124/tramp-1995149669.html
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993762961.html
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в мире, украина, россия, дональд трамп, александр дугин, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Александр Дугин, Владимир Путин
Трамп может постепенно заглушать проблему Украины, считает Дугин

Политолог Дугин: Трамп может заглушать проблему Украины, пока она не исчезнет

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может постепенно заглушать проблему Украины, пока она "куда-то не исчезнет", считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Я полагаю, что просто такого рационализма реалистического у Трампа хватит, чтобы постепенно, постепенно сделать так, что тематика Украины куда-то исчезнет. Есть такое английское слово fade away (исчезнуть – ред.). То есть так понемножку рассосется, что ли", - сказал он РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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Как считает Дугин, постепенно тематика украинского конфликта при Трампе превратится в эхо.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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В миреУкраинаРоссияДональд ТрампАлександр ДугинВладимир Путин
 
 
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