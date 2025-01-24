Трамп может постепенно заглушать проблему Украины, считает Дугин
Политолог Дугин: Трамп может заглушать проблему Украины, пока она не исчезнет
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может постепенно заглушать проблему Украины, пока она "куда-то не исчезнет", считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Я полагаю, что просто такого рационализма реалистического у Трампа хватит, чтобы постепенно, постепенно сделать так, что тематика Украины куда-то исчезнет. Есть такое английское слово fade away (исчезнуть – ред.). То есть так понемножку рассосется, что ли", - сказал он РИА Новости.
Как считает Дугин, постепенно тематика украинского конфликта при Трампе превратится в эхо.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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