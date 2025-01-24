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В ДТП в Пермском крае погибли два человека - РИА Новости, 24.01.2025
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21:04 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/dtp-1995404559.html
В ДТП в Пермском крае погибли два человека
В ДТП в Пермском крае погибли два человека - РИА Новости, 24.01.2025
В ДТП в Пермском крае погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Карагайском районе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T21:04:00+03:00
2025-01-24T21:04:00+03:00
происшествия
авто
пермский край
дтп
россия
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ПЕРМЬ, 24 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще четыре, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Карагайском районе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, на трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь "Лада Ларгус" врезалась в разворачивающийся большегруз Sitrak. "В результате автоаварии погибли две пассажирки легкового автомобиля. Водитель и еще три пассажира, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20250124/dtp-1995259605.html
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происшествия, авто, пермский край, дтп, россия
Происшествия, Авто, Пермский край, ДТП, Россия
В ДТП в Пермском крае погибли два человека

В ДТП в Пермском крае погибли два человека, еще четыре пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 24 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще четыре, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Карагайском районе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, на трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь "Лада Ларгус" врезалась в разворачивающийся большегруз Sitrak.
"В результате автоаварии погибли две пассажирки легкового автомобиля. Водитель и еще три пассажира, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
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